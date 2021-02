"Sorolla no era feminista, pero pintaba a las mujeres con respeto y dignidad"

Así lo explicaron ayer Consuelo Luca de Tena y Lorena Delgado, comisarias de la exposición «Sorolla. Femenino plural», que se puede visitar en la Fundación Bancaja hasta el próximo 30 de mayo («si la pandemia lo permite», matizó el presidente de la institución, Rafael Alcón»).

Luca de Tena explicó en la presentación de la muestra que «Sorolla no era feminista y quizás nunca pronunció esta palabra. Hay que recordar que cuando la mujer pudo votar, Sorolla ya llevaba algunos años muerto. En su época la mujer tenía un papel secundario, pero es interesante ver que nunca pintó mujeres fatales. Sus mujeres se presentan con respeto y dignidad». Al respecto, señaló que en esta visión de Sorolla hacia la mujer «pesó mucho su largo y feliz matrimonio con Clotilde. Sorolla siempre tuvo una visión positiva de las mujeres», «sin mirada crítica».

De la misma opinión es Delgado, quien explicó que el germen de la exposición está en un proyecto del Ministerio de Cultura de ofrecer una perspectiva de género desde el mundo artístico. «Sorolla no era feminista, pero observaba el mundo que le rodeaba. Visibiliza a la mujer y se fija en todos los estatus sociales». «Él -continuó la experta- no reivindica la situación de la mujer, pero tiene una gran sensibilización hacia ella; aunque no tiene el concepto de feminismo actual, es partidario de la educación de la mujer y sus hijas tienen formación». De hecho, María y Elena Sorolla estudian en la Institución Libre de Enseñanza, promotora de la instrucción femenina y defensora de la igualdad.

Durante la presentación de la exposición, que también contó con la participación del director del Museo Sorolla en Madrid, Enrique Varela, y la bisnieta del pintor, Blanca Pons Sorolla, las comisarias señalaron que a lo largo de las más de 50 obras que la componen, el pintor valenciano refleja hasta cinco tipos de mujeres diferentes: los desnudos de la mujeres de la antigüedad; las mujeres de pueblo; las trabajadoras y madres; las elegantes y modernas y, cómo no, las mujeres de su familia, encabezadas por su esposa Clotilde, junto a sus hijas María y Elena.

«Juego de espejos»

La exposición comienza con la visión «más sensual y erótica» de la mujer en un Sorolla de finales del siglo XIX: odaliscas, bacantes o modelos desnudas reciben al visitante que a medida que se adentre en la Sala Picasso de la Fundación Bancaja descubrirá la mujer del tiempo de Sorolla. «Es como un juego de espejos», dijo Lorena Delgado. «Él pinta lo que observa y ellas, a su vez, son el reflejo de la sociedad».

Retirado en la ciudad de Asís por un tiempo, Sorolla busca su estilo. Resulta difícil encontrar los trazos en este tiempo del Sorolla que tan reconocible es después. Sin embargo, una «cabeza» marca su sello. Él mismo asegura que Contadina de Asís, pintada en 1888, marcará su estilo y del que ya nunca se separará.

Son esas mujeres del pueblo las que el artista plasma con las virtudes de su tiempo: sencillas trabajadoras, limpias, devotas y buenas madres. De entonces son las escenas de la vida rural. También de entonces son las pinturas de realismo social en las que representa a la «mujer caída, la que ha perdido su virtud» como en el lienzo Trata de blancas (1895), en la que ofrece una mirada neutral sobre la prostitución, sin atisbo de juicios. «No hay condena», sostuvo Luca de Tena.

La experta y anterior directora de la Casa Museo Sorolla apuntó que la mujer trabajadora y madre es la «más auténtica en la producción de Sorolla». «Las mujeres llevan a los niños en brazos o están trabajando. Son mujeres fuertes, destacan aquí las pescadoras valencianas y en esta temática hace sus mejores hallazgos en cuanto a luz y color».

«Modernas»

El recorrido de la exposición continúa con esas mujeres «elegantes y modernas». Mujeres de la alta sociedad son retratadas ya en la madurez del pintor cuando ya es muy requerido como retratista. Son mujeres que han tenido con Sorolla una relación de amistad anterior, que no solo se limita al momento del retrato. En cuanto a las mujeres «modernas» Sorolla pinta, entre otras, a actrices como Raquel Meller que, curiosamente, tuvo una relación con el hijo del artista, también llamado Joaquín.

La exposición concluye con las escenas familiares que Sorolla pintó con su mujer e hijas como protagonistas. Este apartado, que supone un añadido respecto a la exposición que estuvo en la Casa Museo de Madrid, reúne escenas cotidianas o retratos, estampas de playa, en las que su familia surge «casi como extras o personajes anónimos». «Las grandes pasiones de Sorolla son su familia y la pintura», concluye Luca de Tena.

Esta revisión del universo femenino en la obra de Joaquín Sorolla se realiza a través de más de medio centenar de obras procedentes del Museo Sorolla, Fundación Museo Sorolla, Fundación Bancaja, Museo del Prado, Diputació de València, Museo de Bellas Artes de València, Colección Abelló, Colección BBVA, Colección Pedrera Martínez, San Sebastián Galería Kur, Colección Álvarez de Miranda y la Universidad Complutense de Madrid, entre otras colecciones públicas y privadas.