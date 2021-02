El actor Christopher Plummer, protagonista del mítico musical 'Sonrisas y lágrimas' junto a Julie Andrews, falleció este viernes a los 91 años en su casa de Connecticut (EE.UU.), según confirmó su familia.

"Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor crítico y musicalidad en sus palabras. Era un tesoro nacional profundamente orgulloso de sus raíces canadienses", escribió su amigo y representante Lou Pitt al diario especializado 'Deadline'.

Plummer continuó trabajando hasta cumplir los 90 años, con 82 años se convirtió en el galardonado más longevo en llevarse un Óscar por su trabajo en 'Beginner' (2012) y recientemente trabajó con Ridley Scott en 'All the Money in the World' (2018).