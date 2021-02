Maluks: "La revolución se ha de hacer desde el cerebro, el corazón y las caderas"

Banda. Dancenhall, dembow, rap, soca, timba latina, una DJ para unirlas a todas y montones de letras para reivindicar el feminismo, la mezcla y la diversión. Maluks lleva ya dos años publicando singles y fogueándose en fiestas populares y en festivales como el Viña, el Festivern o el Feslloc. Ahora saca «Som i Vibrem», su primer álbum.

Maluks es un grupo nacido para bailar y hacer bailar, que desde su propio nombre reivindica el movimiento como forma de expresión. Así que atreverse a sacar su primer álbum, ‘Som i Vibrem’, (Propaganda pel Fet, 2021) en un tiempo en el que el baile se ha convertido en un placer solitario, es una heroicidad. «

Sabíamos que íbamos a publicar el disco en un momento difícil -reconoce Maria Deltell, la DJ de esta banda de Benimaclet que acompaña en esta travesía musical entre València y el Caribe a las voces de Núria Pons, Laura Honrubia y Marina Bolea-. Pero lo teníamos acabado y pensábamos que era importante sacarlo al menos para que la gente lo escuchara. Está claro que el directo, estar en los carteles, poder moverse, estar en un pueblo, en un festival, en una sala, es lo que expande tu mensaje y tu música. No sabremos hasta el día anterior si los seis conciertos que de momento tenemos cerrados se van a poder hacer. Pero tenemos esperanzas de que a final de año la cosa esté más tranquila y podamos hacer un concierto con normalidad».

¿Descartan el verano?

Puede que esté la situación algo mejor y que sea como en el verano pasado: con espacios, con medidas de seguridad y prevención, con sillas, mascarillas. Pero para un grupo como el nuestro, que es de bailar, de pasarlo bien, de estar con los amigos... Para nosotras es complicado eso de ver a la gente sentada en nuestros conciertos aguantándose las ganas de moverse.

¿Se puede sustituir a través de un CD la alegría de verbena como la que cantáis en «Soca-rel»?

Precisamente esa canción la hicimos antes de la pandemia. Hubo otras que ya las hicimos en confinamiento y le dimos un toque más relajado de lo que habíamos previsto. Iba a ser un disco supertrallero, y lo es, pero de otra forma. Hemos intentando que la gente lo pueda disfrutar desde casa.

Con el nombre de Maluks parecen reivindicar ese componente físico y sensual que siempre ha tenido la música popular y que muchas veces se perdía en favor del mensaje.

El baile para nosotras es una forma de expresión, de sacar lo que tenemos dentro. Durante mucho tiempo dentro de la música en valenciano igual el baile no ha sido lo más importante. Ha sido una música muy de saltar y de chocar, pero nunca ha habido demasiado baile.

¿La revolución se ha de hacer desde el cerebro, el corazón o las caderas?

Desde las tres, el cerebro, el corazón y las caderas. Es importante tener un mensaje y una forma de expresarte pero también pasarlo bien. Si tienes un mensaje y lo transmites disfrutando, llegará más lejos.

¿Hemos de sentirnos mal por disfrutar y bailar con canciones cuyo mensaje nos parece incorrecto? Con las machistas, por ejemplo.

Es una contradicción que muchos tenemos, sobre todo desde el movimiento feminista. Nos gustan unos ritmos y unas canciones porque nos hacen bailar, pero luego el mensaje no es el que nos gustaría escuchar ni estamos de acuerdo. Creo que, excepto que la canción sea una bestialidad, ¿por qué no has de bailarla? Pero por lo menos has de ser consciente de la letra y del mensaje que está transmitiendo.

¿Ha habido paternalismo con los oyentes más jóvenes en esos vetos y campañas contra ciertas canciones?

Yo cuando escuché reguetón con 15 años, que me gustaba más el rock, sí me fijaba más en eso de que era machista. Pero con el paso de los años eso se ha revertido, entre otras cosas por la fuerza del feminismo, y las letras se están adaptando, ya no son tan discriminatorias. Ya no creo que haga falta que nadie nos diga que una canción es machista porque la conciencia es cada vez mayor y las jóvenes de todas las edades tienen más perspectiva de género que la que podía tener yo a los 15 años.

En el disco reivindicáis la colaboración entre las mujeres. ¿Por qué es importante?

Porque vemos que cada vez hay más conexión y solidaridad entre las mujeres y más esfuerzo para comprendernos las unas a las otras. Nosotras siempre hemos trabajado como un equipo, ayudándonos entre nosotras, y eso se refleja en las canciones. Antes de montar Maluks no nos conocíamos mucho y ha habido un trabajo de ponernos en la piel las unas de las otras, apoyarnos cuando alguna está más débil.

Es un disco en valenciano pero en el que también se usa mucho el castellano.

Si no cantáramos en valenciano nadie lo haría por nosotros, así que para nosotros sí es una responsabilidad cantar en valenciano. Es la forma de que nuestra lengua no se pierda. Pero nuestra compañera Laura es de Albacete, y aunque está aprendiendo valenciano, se expresa mejor en castellano. Hemos querido es tratar eso con naturalidad. Usar los dos idiomas en plena normalidad e igualdad refleja la realidad que debería de ser en nuestras calles, cosa que por desgracia no pasa.