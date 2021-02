"Los museos no deben ser templos inalcanzables"

Aterrizó en el histórico monasterio del Carme un 22 de abril de 2016 y el 18 de mayo, para conmemorar el Día de los Museos organizó un concierto con performance al que asistieron 3.000 personas. Era el inicio de la etapa Pérez Pont, que ha hecho del Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) un espacio abierto que ha conectado con el público. Con dos claustros y siete salas de exposiciones, y una programación para diferentes ámbitos, es un lugar de referencia.

«Llevo casi cinco años trabajando con un equipo reducido...», escribió en redes el martes tras conocer que el Centre del Carme era la mejor institución cultural. ¿Alegría y reivindicación?.

Un agradecimiento al equipo del Consorcio de Museos y también una llamada de atención. Cuando llegué había 14 trabajadores, ahora por jubilación, bajas y diferentes situaciones trabajamos solo ocho. Pero hemos pasado de 100 actividades al año, a 1.200 en 2019.

¿Cuál es la fórmula?

Tener un proyecto claro.

Aproveche el momento para exigir sus reivindicaciones.

La pelota está en el tejado de la Conselleria de Hacienda y rogaría que se valorase que en esta institución faltan trabajadores.

Supongo que el camino no ha sido fácil.

El propósito es activar los resortes mentales que es capaz la cultura, que en este momento como cumple una función fundamental.

Lo tenía fácil, dispone de un espacio polivalente y antes de su llegada se había hecho poco.

El Centre del Carme se ha situado en el consciente colectivo porque completa el mapa museístico de València.

¿El más vanguardista?

Es un espacio de hibridación de lenguajes, un centro de cultura contemporánea.

El boom fue con Okuda en marzo de 2018, con un aluvión de gente.

Trabajamos con proyectos de todo tipo para diferentes públicos. El efecto Okuda atrajo la atención, pero sinceramente no esperábamos esa respuesta.

¿Existe coordinación entre los espacios públicos?

Hemos colaborado por supuesto con el Museo de Bellas Artes, también con el MuVIM, con el Museo de Enología y con los proyectos del ayuntamiento.

¿Con el IVAM?

Empieza a haber esa relación.

¿Mejor ahora con Nuria Enguita?

No puedes colaborar con quien no quiere. Pero nuestra forma de trabajo es la de sumar.

Tanta suma que han pasado al IVAM en visitantes.

Cumplimos la función de aportar esa mirada a la creación contemporánea entre el público general, pero también en el especialista.

Fue miembro del Patronato del Belles Arts de un viernes a un lunes.

Ofrecí mi puesto para que el director pudiera formar parte del patronato.

¿Sabe quién se olvidó del director?

Desconozco cómo fue ese proceso. Hace meses me propusieron formar parte. Dije que sí, pero me parecía más razonable que el director estuviera.

En abril termina su contrato. ¿Renovará?

No lo sé. Estoy agradecido de la libertad y el apoyo institucional, y del significativo incremento de presupuesto.

¿Eso es un sí?

El sí o el no va a depender de las condiciones en las que se produzca esa renovación, y no me refiero a condiciones económicas, sino a los recursos humanos adecuados.

Fue muy crítico con el PP. ¿Alguna al Botànic?

El sector cultural valenciano está en mejores condiciones. Queda mucho trabajo por hacer y se necesita tiempo.

¿Alguna programación pendiente?

Hasta ahora todo lo que hemos programado se ha mostrado, porque hemos sido realistas con el presupuesto que contamos.

¿Seguimos con más hambre de cultura?

Sí, nos habían dicho que no, que los valencianos no iban a los museos. Hemos puesto de manifiesto que esa aseveración no era cierta. Pero no hay que convertir los museos en templos inalcanzables.