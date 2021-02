Un viaje a los abismos de la música

Todas las fiestas serán mañana, como las que cantaban The Velvet Underground, o lo fueron ayer. Ahora, no. Pero para los que añoran las fiestas de ayer y no pueden dejar de pensar en las de mañana, la agencia de creativos Madafaka & The Toxic Kiwis ha revivido la última edición de diez de sus festivales valencianos favoritos (y claramente subterráneos) en una colección de 10 fanzines con 20 páginas de fotografías y el tamaño fetiche de un single de 7 pulgadas.