La artista Azucena Vieites (Hernani, 1967) presenta a partir del jueves 18 de febrero un proyecto expositivo para el IVAM en el que interviene el espacio de tránsito del museo con carteles creados a partir de fanzines feministas ‘queer’. Con motivo de la presentación, la artista conversará con Sandra Moros, conservadora del IVAM y comisaria, el jueves 18 de febrero a las 19 horas en el auditorio del museo sobre esta propuesta que lleva por título ‘Rehacer Break Out of Your Shell’, 2020-2021 (se requiere reserva previa en ivam@consultaentradas.com).

Azucena Vieites explica que “‘Break Out of Your Shell’ es el título de un libro de colorear no sexista, dirigido a niños y niñas, que descubrí y que decidí usar para un trabajo que consistía en dibujar a partir de la lectura de textos feministas ‘queer’. Me interesa, sobre todo, ese proceso de abstracción de la imagen, de romper la narratividad, alterar el modo de escritura”.

El proyecto realizado específicamente por Azucena Vieites, que ocupa una pared y una vitrina en el vestíbulo del IVAM, está formado por siete carteles que reflexionan sobre cuestiones de género. Algunos están compuestos por textos que, en su origen, fueron pintados o dibujados por la artista a partir de motivos extraídos de fanzines o revistas feministas ‘queer’. Otros construyen imágenes que surgen de dibujos realizados previamente por Azucena Vieites y que dejan entrever las huellas ‘Do It Yourself’ (DIY), que revelan la manera en que fueron colgados o expuestos. El último cartel, que muestra la silueta de un cuerpo, adquiere en este ‘rehacer’ una nueva función: ser la carpeta que guarda los carteles cuando están plegados, a medio camino entre obra artística y publicación.