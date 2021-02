El excomponente de Los Inhumanos, Julián Bayarri, ha fallecido este lunes 15 de febrero tras una larga lucha contra la enfermedad. Bayarri fue una parte destacada de la banda en los 80, los años dorados del grupo de éxitos como 'Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000', 'Me duele la cara de ser tan guapo' o 'Duba Duba'.

Los Inhumanos, Julián Bayarri y su trayectoria profesional

Julián Bayarri "empezó a principios de los 80 como kadete inhumano, de ahí pasó a formar parte como cantante solista y guitarra del grupo Los Kadetes (con su archiconocida "Vacaciones en el mar") y continuó vinculado con el grupo al ser durante varios años road-manager en las giras más intensas y exitosas del grupo, a finales de los 80", ha escrito la banda en un comunicado.

Julián Bayarri se fue de este mundo despidiéndose de todo el mundo. El pasado mes de octubre, en plena pandemia, Bayarri invitó a todos sus seres queridos a una fiesta. La intención era despedirse de todos y cada uno de sus amigos. "Gran persona, amigo, conversador y organizador, tuvo tiempo de despedirse de nosotros, con una entereza que solo las grandes personas saben mantener en los momentos más complicados", ha reconocido la banda.

Invitación a una fiesta

Uno de los exintegrantes de Los Inhumanos, Alfonso Aguado, ha relatado a través de las redes sociales cómo fue aquel gesto de Bayarri. "Cuando leí el wasap flipé. Un viejo amigo y excompañero de aventuras en Los Inhumanos me invitaba a su fiesta de despedida. No era una despedida de soltero... Era una despedida de la vida. Tras muchos años de lucha contra el cáncer, el bicho se había metido en zonas vitales y los médicos le habían comunicado que apenas le quedaban una semanas en este mundo, así que había decidido hacer una fiesta para despedirse de sus amigos antes de que no le quedaran ya fuerzas para hacer nada", ha escrito Aguado. "La invitación me produjo reacciones contradictorias pero nada más pisar hoy la fiesta se han evaporado todos mis temores. Ole tus cojones Julián, porque hay que tenerlos muy bien puestos para hacer lo que has hecho y seguro que va a hacerlo más gente en el futuro".

Aguado ha adjuntado una foto a su publicación, en la que se ven exintegrantes de la banda junto a Bayarri. "Al final hemos quedado los de siempre, los que nos hemos hecho esta foto, los que tenían que sacarnos de las fiestas los últimos y en carretilla de albañil. Los que recorrimos España en un bus de escenario en escenario liando la de Dios. Eres muy grande tio. Y te has despedido como un grande. Ha sido un honor y un placer compartir contigo tantas historias y aventuras".