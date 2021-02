Exconcursante de «Operación triunfo», coach en «Duel de veus» de À Punt... A Samantha Gilabert no le quedan muchos retos por cumplir. Pero ella opina lo contrario, pues acaba de publicar su primer libro de poesía, ‘Mi refugio’ (Bruguera), que llegará el próximo 4 de marzo a las librerías y a los canales de venta online.

En ‘Mi refugio’, la cantante de Beniarrés cuenta sus miedos y el proceso emocional por el que ha pasado a raíz de su fama. «Muchísimas veces me pregunto por qué yo. ¿Por qué se me oprime el pecho, siento dragones en el estómago y se me ocurren ideas desgarradoras? ¿Por qué a mí? Muchísimas veces observo a gente por la calle y me pregunto si también sienten lo mismo, si se les come el miedo, si tienen un dragón interno que puede pasarse semanas escupiendo fuego y quemándolo todo por dentro». Así explica Gilabert su ansiedad, y la poesía ha sido el vehículo que ha elegido para hacerlo.

Su hipoacusia, detectada a los 17 años, no ha impedido a la cantante valenciana cumplir su sueño. Con un 40% de audición cursó estudios de música y se presentó a «Operación Triunfo» donde destacó por su talento y espontaneidad, convirtiéndose en una de las artistas jóvenes más prometedoras. Todavía son recordadas sus entrevistas con Roberto Leal durante la galas del concurso. La valenciana llamó la atención del público y del jurado por ser una cantante muy versátil. Su versión de «Que tinguem sort», de Lluís Llach, se coló en todos los medios de comunicación, así como su interpretación de «Millonària», de Rosalía.

La joven vive un buen momento profesional. Por ello, se atreve ahora con un poemario, que también expone cómo entiende el amor. De hecho, uno de los protagonistas «invisibles» de la obra es su primer amor. La joven comenzó a escribir algunos de los poemas durante el confinamiento, cuando pudo reflexionar sobre su paso por la academia y su pasado sentimental.

La presencia de Gilabert en el concurso creó todo un fenómeno fan que la obligó a intervenir. Samantha tuvo que pedir a sus fans que dejaran de llegar a su pueblo, Beniarrés, y de llamar a su puerta.

El concurso la catapultó a la fama, aunque aquí, en la Comunitat Valenciana, ya era conocida por pertenecer a la banda Cactus, con dos discos publicados, Cactus (2018) y Roma (2019). Este último salió al mercado poco antes de que Gilabert ingresara en la academia. Sus temas más conocidos son «Gossa-te-la» y «Cabrona de mi», donde Gilabert canta en solitario. Son canciones que unen hip hop, tropical y pop.

La valenciana ya abandonó el proyecto para centrarse en su carrera artística, mudándose a Madrid. En 2020 publicó su álbum debut, Nada, formado por temas pop comerciales y festivos.

Tal y como ha declarado la joven, en su próximo disco, ahondará todavía más en el género pop. De hecho, gran parte del álbum estará formado por baladas, en las que tomará más presencia la voz de Gilabert. La artista está grabando el álbum actualmente en los estudios Moraima de Madrid, junto al cantante y guitarrista Andrés Suárez. Saldrá a la venta a lo largo de 2021.

Pese a su carrera musical, Samantha no ha querido alejarse demasiado de la televisión. Desde el pasado mes de enero forma parte de «Duel de veus», el «talent show» de À Punt, junto a Sole Giménez y Eugeni Alemany. «Es complicado ser jurado porque sé lo que sienten. Intento decirle las cosas porque se cómo afectan. Intento ser constructiva», declaró la cantante en una entrevista.