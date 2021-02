La Mostra de València-Cinema del Mediterrani ha iniciado una colaboración con la plataforma española Filmin para ofrecer un repertorio de películas que permita acercar y dar a conocer al público, a través de este canal digital, la programación del festival.

El nuevo canal inicia su andadura el próximo viernes 26 de febrero, coincidiendo con el estreno en la plataforma de la película griega "El milagro del mar de los Sargazos", de Syllas Tzoumerkas, que se proyectó en la 34ª edición de Mostra de València, según han informado los gestores del festival.

De este modo, Filmin y el festival valenciano propondrán una amplia selección de títulos que se han podido ver por primera vez en España gracias a la Mostra. Entre los platos fuertes, el canal incluye algunas de las películas premiadas en las tres últimas ediciones, como "The Announcement", Palmera de Oro en 2019, o "Sympathy for the Devil", Palmera de Bronce ese mismo año.

Además, el canal incorpora también un repertorio de películas fundamentales del cine mediterráneo que han pasado por la Mostra a lo largo de toda su historia. Una ocasión perfecta para recuperar títulos como "La vida de Jesús", ópera prima de Bruno Dumont; "En el cuarto de Vanda", la docuficción de Pedro Costa sobre la destrucción del barrio Fontainhas de Oporto; "Krámpack", ópera prima de Cesc Gay o "¿Qué he hecho yo para merecer esto?", que obtuvo la Palmera de Plata en 1984 y proporcionó a Pedro Almodóvar el primer premio internacional de su carrera.

El canal Mostra de València en Filmin será también una ventana para la producción valenciana, ya que incluye películas como "Fishbone", del alicantino Adán Aliaga; "Swing, la vida de un secreto", de Miguel Ángel Font Bisier o "La isla del holandés", de Sigfrid Monleón, entre otras proyectadas en su día en el festival.

Completando la oferta de contenidos, el público interesado podrá ver desde casa, mediante su abono a la plataforma, diversas películas que han formado parte de retrospectivas y homenajes en las últimas ediciones del festival, al recuperar títulos de ciclos como los dedicados a la comedia italiana, el policial francés o el cine griego y palestino reciente.