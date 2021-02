Motivos por los que llorar la separación de Daft Punk

Daft Punk se ha separado. Pero esperemos no signifique, además, el fin de una amistad iniciada por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo en la época escolar. «Pero tampoco pasa nada», dirán algunos. «Igualmente no lanzaban disco desde hace casi ocho años». Pero había esperanzas de escuchar, algún día, la continuación de ‘Random access memories’, y en realidad Daft Punk no habían dejado de marcar la música moderna de forma más o menos explícita. Hay muchos motivos para llorarles.