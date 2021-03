Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Rozalén, Bebe, Silvia Pérez Cruz, Jorge Drexler, Leiva... El goteo de famosos artistas de la música que se han atrevido a poner notas y letra a películas ha sido constante en los últimos 20 años, casi siempre con grandes réditos para ellos en la gran noche del cine español.

Desde la instauración en 2001 de la categoría de "mejor canción" en la ceremonia de los Premios Goya, rara es la edición en la que el trabajo de una conocida figura al servicio de una banda sonora no se ve compensado con al menos su inclusión como finalista: de 20 ediciones, 19 han contado con al menos un candidato reconocido en el ámbito discográfico.

Podría interpretarse como un patrón lógico en una industria cinematográfica que no es tan fecunda en canciones como la americana y, por tanto, en opciones nominables, pero no lo es tanto cuando se analizan los ganadores: 14 estatuillas han ido a manos de artistas del "Top 100" de superventas en España.

En la historia de estos galardones figuran grabados en oro artistas como India Martínez ("Niño sin miedo", para "El Niño" en 2015), Pablo Alborán y Lucas Vidal ("Palmeras en la Nieve", para la película del mismo nombre de 2016) o Silvia Pérez Cruz ("Ai, ai, ai" de "Cerca de tu casa", 2017).

También El Langui ("A tientas", para "El trunco del manco" en 2009), Guille Milkyway ("Yo también", para el título homónimo de 2010) y, más recientemente, Coque Malla ("Este es el momento", para "Campeones" en 2019) o el Premio Nacional de Músicas Actuales Javier Ruibal ("Intemperie", en 2020).

Bien es cierto que la mayoría de estos temas cinematográficos no trascienden a los repertorios clásicos de sus autores o a la lista de las más demandadas por sus seguidores, salvo casos como el de "La llamada" de Leiva, compuesta para la película de los Javis de 2018 del mismo título.

Solo en cuatro ediciones en que hubo nominados célebres, el premio recayó en compositores de música para cine. Por ejemplo en 2001, cuando "Fugitivas" de Manuel Malou, Natboccara y JJ Chaleco (creada para la película del mismo título) se impuso a "KM.0" de Ismael Serrano.

También pasó en 2003, cuando Najwajean y su "Human Monkeys" para el filme "Guerreros" no pudo con "Sevillana para Carlos", compuesta para "Salomé" por uno de los gigantes de las bandas sonoras, Roque Baños, o cuando "Verbo", en la que intervino el rapero Nach para la película homónima, cayó en 2012 ante "Nana de la hierbabuena" de Carmen Agredano para "La voz dormida".

En 2014 tampoco se impusieron a Josh Rouse (para "La gran familia española" con "Do you really want to be in love?") ni Julieta Venegas (con "Aquí sigo", junto a Emilio Aragón para "Una noche en el Viejo México" de 2014), ni tampoco el joven actor Arón Piper (con "Rap 15 años y un día" para "15 años y un día").

El "Te voy a esperar" de Juan Magán ("Las aventuras de Tadeo Jones") tampoco pudo hacerse en 2013 con el premio a "mejor canción", pero su receptora, "No te puedo encontrar" (de la película "Blancanieves"), contaba con Juan Gómez "Chicuelo", uno de los nombres más prestigiosos del mundo flamenco.

Hubo más músicos famosos que se quedaron compuestos y sin Goya, pero a costa de batirse la partitura con otros compañeros de primera línea. Frente a Silvia Pérez Cruz cayó "KIKI", que incluía en la firma a Fuel Fandango (para la película de Paco León "KIKI, el amor se hace"); frente a Leiva, el laureado José Luis Perales ("Algunas veces" para "El autor" en 2018).

"Laura" de Dani Martín (para "Sinfín") se topó en 2006 con "Me llaman calle" de Manu Chao para "Princesas" y "Semos diferentes" de Joaquín Sabina ("Torrente 2: Misión en Marbella") fue derrotado en 2002 por "Tu bosque animado" de Luz Casal.

Sabina puede haber sido el mayor damnificado en estas pugnas, pues es el único superventas con dos nominaciones que no se lo ha llevado nunca. En 2005 tampoco lo consiguió con "La rubia de la cuarta fila" ("Isi/Disi"); el ganador fue "Zambie Mameto" de Carlinhos Brown y Mateus para "El milagro de Candeal".

A fuerza de insistir sí lo logró el oscarizado Jorge Drexler. Lo había perdido en 2008 con "La vida secreta de las pequeñas cosas" junto a David Broza (para "Cándida") frente a Carlos do Carmo y Fernando Pinto do Amaral con "Fado da saudade" (para "Fados"). Se lo llevó tres años después por "Que el soneto nos tome por sorpresa" (de "Lope"), a costa de Russian Red y "Loving Strangers" ("Habitación en Roma").

También Bebe persistió. Como Sabina, en 2005 se quedó sin premio con "Corre" ("Incautos"), pero ella se resarció en 2007 con "Tiempo pequeño", compuesta junto a Lucio Godoy para "La educación de las hadas", ante competidores fuertes como "Duermen los niños" de Andrés Calamaro, Javier Limón y David Trueba ("La noche del hermano").

El último gran duelo de altura se producirá en la gala del próximo 6 de marzo, cuando se verán las caras el primer tema de Alejandro Sanz para el cine, "El verano que vivimos" (para el filme del mismo nombre), y "Que no, que no" de Rozalén, su debut igualmente en estas lides, concretamente para "La boda de Rosa", con una nominación que la manchega recibió ya entre lágrimas.