Pablo Motos dedicó un monólogo a Enrique San Francisco anoche en 'El hormiguero' de Antena 3. Visiblemente emocionado, el presentador valenciano acudió a su lugar de trabajo pese a que la noticia le impactó "muchísimo", tal y como él mismo confesó tras la muerte del cómico a los 65 años de edad. Por eso, quiso rendirle homenaje anoche durante su programa, contando algunas de las anécdotas más divertidas junto al humorista.

"Hoy se ha muerto mi amigo Enrique San Francisco y quiero hablar de él. Enrique me enseñó a vivir en Madrid. Me enseñó a entender a los artistas y también me enseñó hasta qué extremo una persona puede ser libre. Tú puedes ir a trabajar, tener un horario, obedecer a tu jefe... O no. A Enrique no le daba la gana, y como era libre decidió vivir por el lado salvaje de la vida".

"Los que estamos cerca de él nunca nos aburríamos. A veces no tenía dinero, a veces le quitaban la luz, a veces se metía en problemas... Pero si le preguntabas siempre te decía: 'bien'. Enrique era un genio y un sabio. Hubo una época en la que quedábamos en su casa para beber cerveza y jugar a la X-box y de repente hacía unos chistes.... Infinitamente mejores que los que le escribíamos nosotros para 'El Club de la Comedia'", explicó el presentador de Requena.

"Casi nunca hablábamos en serio. Pero un día, que él la estaba liando muchísimo, le pregunté si é no sabía que esto iba a acabar fatal, y me dijo: 'Eso no pasará. Siempre que estás desesperado aparece una buena persona y te ayuda'. La casa de Enrique estaba siempre llena de gente, a veces muy dudosa, pero Enrique siempre me decía: 'Tienes que conocer a gente de todas partes. Yo no necesito tener un barco como tú, solo necesito tener un amigo con barco'".

Motos también comentó el accidente de tráfico que sufrió el cómico, por el que recibió una indemnización. "El dinero tampoco era su suerte. Cuando recibió el dinero de la indemnización le dije: 'Para pagar deudas e ingresar el resto en el banco'. Y me dijo: 'Pablo, si me dan hoy 100 mil millones, mañana me voy a gastar 110 mil'. Y su padre que estaba al lado, le dijo: 'Muy bien hijo'", lo que desató las risas del público.

El valenciano también ha compartido en las redes sociales un video que resume algunos de los gags más divertidos de San Francisco en 'El hormiguero'.