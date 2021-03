Alice Kellen: "Escribir es como plantearse a uno mismo las dudas que tienes"

‘Tu y yo, invencibles’, la nueva novela de la valenciana Alice Kellen, es una historia de amor ambientada en el Madrid de la Movida, durante los años ochenta. Lucas y Juliette son un matrimonio que vive con el mundo de la música y del arte de fondo.

¿De dónde le viene la inspiración para esta novela?

La inspiración me llegó como 24 horas después de terminar el anterior libro, que también trataba sobre unos amigos que montaban un grupo de música. El hilo de esta novela es el de un matrimonio que tiene una relación un poco tóxica. A raíz de ahí trata sobre el paso del tiempo y cómo les va afectando. La historia es pasional y llena de cambios. Pensé que la época de los 80 y la Movida madrileña le iba muchísimo por ser una etapa muy explosiva.

Es una época en la que usted ni siquiera nació. ¿Cómo se documentó?

Es como una falsa nostalgia, ojalá hubiese sido testigo de ese tiempo. Me llamaba mucho la atención que, después de tantos años grises de franquismo, hubiera esa revolución de querer comerse el mundo. Es una etapa muy interesante para la gente joven, para los que todo era nuevo. Además, me encantan los grupos de la época. A la hora de documentarme, leí muchos libros y recopilaciones de entrevistas que es lo que más me ayudó porque en ellas es donde surgen las anécdotas y vivencias más reales. También tiré de ayuda de mis padres, pregunté en mi entorno cómo vivieron esos años y cómo era la época. Al final haces una especie de mezcla.

Después de tantas novelas, ¿queda algo de autobiográfico en «Tu y yo, invencibles»?

Siempre hay algo porque las novelas van creciendo contigo. Si leo lo que escribí hace ocho años me cuesta encontrar ese apunte autobiográfico, los años van pasando y te van interesando otros temas. Escribir es como preguntarse a uno mismo las dudas que tienes.

¿Le gustaría ver algunas de sus novelas en el cine o televisión?

Todo tiene pros y contras. El libro siempre será el libro y no se puede cambiar aunque haya una versión de cine, pero también hace ilusión ver cómo sería. Cada coma del libro sale de una sola persona y en una adaptación trabajan cientos. Es difícil dejar algo tan tuyo en manos de otros.

¿Por qué escribe con pseudónimo?

Empecé a publicar en Amazon y como no sabía si iba a ser un desastre decidí publicar así. A raíz de ahí me contactó una editorial y se quedó así. Ahora no me arrepiento de tener un nombre artístico para separar mi trabajo de mi vida personal.

¿Para quién escribe?

Para mí misma, aunque suene egocéntrico (ríe). Si un autor escribe pensando en gustar se pierde la esencia. Es importante que lo que escribas sea algo que a ti te gustaría leer. Luego ya lo dejas en manos de los lectores y que ellos decidan, pero qué menos que dejarte el corazón.

¿Tiene ya en mente su próximo trabajo?

La siguiente novela supongo que la empezaré en breve y es una historia que ya lleva tiempo en el cajón. Es una historia ambientada entre la segunda guerra mundial y 1997, a dos tiempos.