La historia de los últimos 40 años se escribe, o dibuja, con el trazo limpio y sencillo del humorista gráfico Ortifus. Echar un vistazo a sus viñetas es repasar la Historia de España y mundial desde 1980 hasta nuestros días. El intento de golpe de Estado del 23F, la entrada de España en la Unión Europea, el atentado a las Torres Gemelas el 11S, el caso Gürtel, la visita del Papa a València o el 11M han sido objeto de las miles de ilustraciones del viñetista de Levante-EMV. Con la actualidad al filo del lápiz, no ha habido acontecimiento que se haya escapado a su ironía y elegante sentido del humor.

Ahora, esa crónica ilustrada pasa a ser de dominio público para uso, disfrute y consulta. El humorista gráfico ha donado 20.000 viñetas a la Generalitat, que se han depositado ya en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu en el Monasterio de San Miguel de los Reyes.

El propio Ortifus recuerda su historia. «Hace 40 años que dibujo todos los días. He hecho una media de mil dibujos al año, así que en total hasta hoy habré hecho 40.000 dibujos». Haciendo unos sencillos cálculos, Ortifus ha donado media vida a los valencianos.

La casa ya se le quedaba pequeña para guardar la decena de cajas en las que archivaba estos dibujos, tanto finales como bocetos. «Además, tengo 73 años y quería que estuvieran en algún sitio donde los puedan conservar correctamente y que, algún día si a alguien le interesa, que pueda consultarlos libremente», señala el humorista gráfico valenciano.

Es cierto, recuerda Ortufus, que «tenemos las hemerotecas, pero estos son los originales» y eso no es tan fácil de encontrar en los archivos, dice el ilustrador, que recuerda con cariño y cierta nostalgia el papel galgo que solía usar hasta su desaparición, aquel que dibujaba un esbelto perro de esta raza como marca de agua.

Del 23F a la covid

Explica Ortifus que la donación comprende viñetas de finales de 1980 hasta las realizadas hace escasos 6 meses. Es decir, desde poco antes del 23F hasta lo más crudo de la pandemia. La mayor parte de esa donación, señala, son obras que se han publicado en estas mismas páginas, pero también se incluyen dibujos realizados para otras publicaciones como los desaparecidos Diario de Valencia o Noticias al día.

En ellas hay todo tipo de temática: social, cultural, sucesos, política... Precisamente en el mundo político, de todos los colores, calaban hondo sus ilustraciones. «Políticos de todas las formaciones me pedían algunos originales que les habían gustado», recuerda Ortifus.

Esa admiración por la obra de Ortifus se deba quizás al fino humor con el que siempre ha tratado el contenido de sus dibujos, que, en su opinión «no debe eclipsar lo que quieres transmitir».

La selección que ha recibido la Generalitat la ha hecho el propio Ortifus «porque uno no siempre está contento con el resultado de todo», dice entre risas al pensar en el legado que deja para la posteridad. Y aunque reconoce que le da «pena» desprenderse de ellos, sostiene que «es donde mejor van a estar si quiero que mi obra perdure». Es generoso Ortifus pues más allá de esta donación en su vida ha regalado muchos originales «a quienes me lo han pedido, no me importa regalarlos a quien los valora. Pero también hay otros que me he quedado en casa».

Este ejercicio de clasificación que ha realizado le ha servido también para analizarse a sí mismo y su trayectoria: «Sí que he visto ciertos cambios, por ejemplo, el personaje antes era más delgadito, como yo», bromea.

Nutrir la colección

Mientras, la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, asegura que la donación de dibujos originales de Ortifus cumple con el objetivo de la Biblioteca Valenciana de adquirir en forma original o en reproducción lo que sea de autor, materia o factura valenciana, con carácter retrospectivo y que no se posea, así como completar las colecciones de carácter científico o especializado de la colección general de los fondos.

Estos 20.000 dibujos están ya en la Biblioteca Valenciana en San Miguel de los Reyes. Ahora serán ellos los que deben clasificar, ordenar y conservar un legado que seguirá creciendo mientras el lápiz de Ortifus siga el trazo de la actualidad.

A la izquierda, viñeta que Ortifus realizó en 1981 sobre el 23F para «Diario de Valencia», cuando aún firmaba como Ortiz. Abajo, dos dibujos para Levante-EMV sobre una concentración por la víctimas del metro, realizada en 2013, y otra sobre Francisco Camps de 2012.