La película sobre la educación femenina en los años 90 se coronó en la 35ª edición de los Premios Goya de Málaga durante una gala atípica pero emocionante, que repartió premios de manera equitativa. Las niñas, de Pilar Palomero, se llevó el Goya a la Mejor película, a la Mejor dirección novel y al Mejor guion original. Las cintas más premiadas de la noche fueron Akelarre, con cinco premios en las categorías técnicas; seguida por, Adú, con cinco, incluyendo el de Mejor dirección para Salvador Calvo. La actriz Patricia López Arnaiz ganó en la categoría interpretativa por su papel en Ane, al igual que Mario Casas, por su trabajo en No matarás.

La gala de la pandemia resultó ser un éxito técnico -no así la alfombra roja, llena de micros abiertos por los que se escucharon múltiples comentarios llenos de machismo-. Mesurada, emotiva, sobria, aunque a veces aburrida, Antonio Banderas supo hacer una ceremonia acorde con los tiempos oscuros del virus. La copla y el soul marcaron el ritmo de la gala. Nathy Peluso cantó por Sara Montiel y Aitana, por Barbara Streisand. En concreto, la extriunfita interpretó «Happy Days Are Hare Again», una puerta abierta a la esperanza. El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, vertebró su discurso a partir de la «anécdota» de una amiga que había perdido a su padre durante la pandemia y había acabado recobrando la fe gracias al cine. Esa «amiga» resultó ser Ángela Molina, quien recibió su Goya de Honor muy emocionada. «Quiero dar las gracias a mis padres, con quienes siempre me invade una ola de amor. Este premio lo recibo con serenidad sabiendo que solo será mío si es también es de todas las personas con las que he trabajado. El cine ha marcado el calendario de mi vida, ha sido horizonte y camino», afirmó la actriz en una de las partes de su soliloquio, muy teatral, ante las butacas vacías del Soho. Llamó la atención el «desfile» de estrellas de Hollywood por la gran pantalla del teatro. Nicole Kidman, Glenn Close, Dustin Hoffman, Sylvester Stallone, Salma Hayek... Todos mandaron sus buenos deseos para el cine español.

El cineasta valenciano, Luis García Berlanga, fue el protagonista de una parte de la gala en el centenario de su nacimiento. El humorista de Castelló, Carlos Latre, le rindió homenaje imitando a uno de sus personajes más inolvidables, Don Pablo, de Bienvenido, Mister Marshall. «Tu humor nos hizo ver nuestras miserias. Nadie como tú para retratar la realidad de la sociedad española. Tu cine era coral pero siempre supiste dar la libertad necesaria a tus personajes, la libertad de pensar de crear y de soñar. De decir sin miedos. Eres referente sin querer serlo. Influyente sin pretenderlo. Como dijo tu hijo, ‘un Berlanga nunca se aburre’», y añadió: «Para un año que te dan, y te lo pierdes». Berlanga volverá a estar presente el año que viene, cuando los Goya lleguen a València.

Dos "cabezones" de camino a la Comunitat Valenciana

Dos Goyas de la gala vienen hoy de camino hacia la Comunitat Valenciana. «Blue & Malone. Casos imposibles», producción creada en el Parque Tecnológico de Paterna, se llevó el premio al Mejor corto de animación. Su director, Abraham López Guerrero pidió mayor reconocimiento para el sector de la animación durante su conexión con la gala. El corto valenciano «A la cara», de Javier Marco Rico, se llevó el galardón en la categoría de ficción. La actriz valenciana Paula Usero («La boda de Rosa») perdió el cabezón ante Jone Laspiur, intérprete revelación con «Ane». c. melchor valència