El ilustrador valenciano Gerard Miquel ha muerto a los 53 años. Nacido en Alaquàs en 1968, Miquel pertenecía a una generación de dibujantes de esta localidad de l'Horta Sud surgida a la sombra de la Expo-Còmic que se celebró en el Castell durante la década de los 90 y que reunía a los mejores ilustradores valencianos de la época.

Miquel ha sido un autor de amplia trayectoria en la ilustración, tanto en publicidad como en el mercado infantil y de libros de texto, y formó parte del panorama de los años 90 desde cabeceras como la revista Kovalsky Fly o Fan Cómic. Sus colaboraciones en cómic se extienden a varias publicaciones, entre las que destacan las del personaje Monet para la revista Era Garbèra. En 2017 vio la luz ‘Un vas ple d’històries’, cómic sobre los íberos realizado para el Museu de Prehistòria de València, y ‘Yo fui guía en el infierno’, donde adoptó por primera vez el formato de novela gráfica.

«Me apasiona la historia y la geografía, por eso me impactó tanto la novela de Fernando Arias. La leí en los 90 y no la he podido olvidar», aseguraba Miquel sobre su novela gráfica en la que reflejó con sus trazos una época donde se libró una batalla entre la razón y la fantasía, también patente en sus personajes. «Los protagonistas, Cavanilles y el joven Ángel, son antagónicos. Son como Sherlock Holmes y Watson, el Quijote y Sancho Panza», y relataba: «Las fantasías del joven hacen dudar al propio Cavanilles. Él tiene sueños que son difíciles de diferenciar de la realidad», explicaba.

El pasado diciembre la Agencia de la Bicicleta de València editó una guía en castellano y valenciano sobre el uso de la bicicleta elaborada por Gerard Miquel, que incluía el mapa de los carriles bici, la conexión con los carriles metropolitanos, las plazas de aparcamientos o las estaciones de Valenbisi, además de consejos de seguridad y normas de tráfico.