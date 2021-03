A la señora Campos, Telecinco la ha colocado en una jaula de cristal impulsada por un camión. Circula por Madrid con otra criatura invitada dentro. Es vistoso. Lo llaman La Campos móvil. En realidad han tomado como modelo lo que hacen en los buenos zoológicos cuando protegen a la fauna con mamparas de metacrilato y así consiguen que la gente pueda ver a las salvajes criaturas, hacerles fotos, y al mismo tiempo evitan que les tiren cosas y objetos indeseables. Se han dado casos de personal desaprensivo que lanzaba piedras, salivazos, cigarrillos, preservativos, restos de kebabs con ketchup, y hasta botellines de cerveza, a veces incluso llenos. Era horroroso. La fauna se estresaba. La primera invitada de la Campos ha sido Isabel Díaz Ayuso. El encuentro fue grabado con anterioridad al cacao maravillao que ha protagonizado esta presidenta convocando elecciones a la Comunidad de Madrid. De modo que ha faltado ese punch de la ardiente actualidad política del momento. Pero la señora Ayuso nos ha dejado notables muestras de fiereza. Al pasar por la zona de Moncloa, por ejemplo, mencionó a Pedro Sánchez y advirtió: «Ni siente ni padece. Madrid salió del confinamiento mucho más tarde por no dejar atrás a sus amigos independentistas. ¡Y nos impidió comprar material sanitario!». Al pasar por la zona universitaria tuvo otro suvenir para el mundo podemita: «Aquí conocí a toda la generación de Pablo Iglesias. Eran lo mismo que hora. Siempre obligando a hacer huelgas y paralizándolo todo. Vivían de eso, y se iban colocando unos a otros creando un entramado, hasta hoy». ¡Ah! La señora Campos la escuchaba con gran consternación.

Desde un punto de vista televisivo hay que resaltar que no ha sido una entrevista; ha sido una reunión de dos amigas charlando sobre temas diversos. La señora Campos, por ejemplo, hablaba del mucho aprecio que le tiene a Rajoy. Lo argumentaba diciendo: «Me dio la Medalla al Mérito en el Trabajo. La tengo puesta en uno de los mejores lugares de mi casa». También opinó con pasión sobre la monarquía: «¡España no es republicana! ¡La monarquía es más barata que la República!». Y así fue discurriendo la tournée. Telecinco no ha querido darle horario de prime time a la señora Campos ni a su jaula móvil. La han puesto por la tarde. Ha tenido menos audiencia que el Sálvame Tomate. ¡Ah! A veces el mundo de la hortaliza tiene golpes ingratos.