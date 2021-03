El festival "Dansa València" celebrará su 34 edición del 10 al 18 de abril y comenzará con un ciclo de ocho espectáculos callejeros llamado "Moviments Urbans".

El festival, organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto Valenciano de Cultura y bajo la nueva dirección artística de María José Mora, ha vuelto al mes de abril después de la última edición que a causa de la situación de pandemia tuvo que retrasarse hasta noviembre.

Esta cita arrancará los días 10 y 11 de abril con el ciclo "Moviments Urbans", propuesta con ocho espectáculos de calle programados en varios lugares repartidos entre el centro histórico de la ciudad y el Parc Central.

El ciclo comienza el 10 de abril con dos solos: el primero, "The Beauty of It", primer premio "Internationales Solo-Tanz Theatre Festival Stuttgart" en el 2018, realizado por el barcelonés Àngel Duran, que se ha inspirado "en los documentales divulgativos de los años cincuenta y en las teorías de Carl Jung" y se representará en el Museo de Bellas Artes San Pío V.

La compañía Mal Pelo de Girona, "Premio Nacional de Danza 2009", presentará un segundo solo llamado "Bach", un estudio del movimiento, la mirada, el ritmo, la respiración y la presencia a partir de una selección de preludios y fugas inspiradas en la composición de "El clavecín bien temperado" del siglo XVIII, que se podrá ver en la plaza de la Almoina.

La plaza del Patriarca será el espacio donde se verán los pasos a dos "Carretería", de la compañía de danza contemporánea Tangen|Benzal de Ontinyent, que mostrarán "una reflexión en forma coreográfica sobre las relaciones personales", mientras que "Rise", creado por Wonderground (Barcelona) invitarán al espectador a moverse en la misma plaza.

El 11 de abril, el Parc Central acogerá un itinerario matinal de propuestas de danza al aire libre que comenzará con la compañía catalana Júlia Godino i Alexa Moya, que representarán en el Jardí de la Infància su "Picnic on the Moon", donde las bailarinas "juegan con los conceptos de verdadero y falso a partir de la experiencia de un picnic al sol".

Por su parte, la compañía alicantina Marroch trabajará en una coreografía sobre las relaciones interpersonales en la explanada del Espai Ribes, mientras que en l'Estany de la Panderola se sucederán dos compañías, los valencianos CocinandoDanza y Daniel Doña, de Granada.

Los valencianos utilizarán la danza contemporánea para enseñar a los más pequeños las normas de circulación "demostrando que los pasos de peatones, los semáforos y las señales de tráfico pueden conformar una danza de color" en "Trànsit", y el andaluz rastrea en el trío "Campo cerrado" las huellas culturales y artísticas de los años cuarenta y cincuenta que dieron lugar a las vanguardias de posguerra en España.

La imagen del cartel corresponde a una fotografía de una de las compañías programadas este año, La taimada, que ha sido el primer premio del "Certamen Coreográfico de Madrid" con su obra "Filia et Fobia", una pieza coreográfica "muy potente visualmente" que se ha realizado durante el confinamiento.