Toni Mejías, integrante de Los Chikos del Maíz, ha confesado que sufrió anorexia en 'Hambre' (Aguilar), su debut en el mundo editorial que saldrá a la venta el próximo mes de mayo. En este libro, el reconocido rapero explica su particular batalla contra este trastorno alimenticio, un tema todavía tabú.

"Uno de los síntomas más evidentes de la anorexia es el frío que, como un abrazo de hielo, te atrapa y no te suelta. Hambre es mi historia frente al espejo, una historia escrita desde la derrota, pero llena de pequeñas victorias. Una historia escrita desde la depresión, pero que defiende la alegría como un derecho innegociable. Es mi testimonio acerca de un tema tabú, más aún en el caso de los hombres, y nace con la intención de buscar salidas conjuntas donde otros solo ofrecen muros y derrotas individuales", explica Mejías.

En este libro desgrana su percepción sobre cómo la sociedad, el ritmo de vida, las nuevas tecnologías, la propia autoestima e inseguridad y muchos otros factores pueden tener un papel determinante para que un joven y reconocido artista llegue a sumergirse en el infierno de esta enfermedad.

"Necesitaba encontrarme. No en una fotografía donde todos sonreímos, no en un espejo en el que yo construía mis propios monstruos. Necesitaba encontrarme en el reflejo de los demás para saber que seguía existiendo. Para saber que podía volver. Para saber que todavía mucha gente me esperaba. Para saber que, sobre todo, llevaba demasiadas horas esperando regresar. Me lo merecía; se lo merecían. Se lo debía. A ella. A ellos", confiesa el rapero natural de Benetússer.

El libro ya puede reservarse en librerías y en plataformas digitales.

Próximo concierto en La Marina de València

Los Chikos del Maíz actuarán el próximo 10 de abril en la Marina Sur de València, dentro del ciclo de conciertos 'Valencia Alive', que organiza The Music Republic. Interpretarán temas de toda su trayectoria, así como de su último álbum, 'Comanchería', y su último EP, 'David Simon'.