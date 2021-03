El pasado mes de octubre la Mostra de València estrenaba en su Sección Informativa Coses a fer abans de morir, una película coral sobre la amistad, el amor y la pérdida de un ser querido con la que Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens debutaban como directores. En noviembre, este filme -que cuenta la historia de un grupo de casi cuarentañeros que se reúne durante un fin de semana para cumplir la última voluntad de su amigo Sam- arrasaba en los Premios del Audiovisual Valenciano. Y ahora, Coses a fer abans de morir da un paso definitivo con su estreno a partir del 19 de marzo en la plataforma Filmin.

«Coses a fer abans de morir nace como una profunda catarsis, un deseo abrumador de comprender qué nos pasa cuando el tiempo pasa, qué sucede cuando sentimos que la vida se nos escapa, que no somos aquello que queríamos y que no hemos alcanzado las metas previstas o la manera en la que soñábamos vivir», aseguran sus directores.

Protagonizada por Sergio Caballero, Oriol Tarrasón, Ángel Fígols, Manuel Maestro, Cristina Fernández Pintado, Mireia Pérez y Vanessa Cano, los personajes de esta película que oscila entre la comedia costumbrista y el drama han sido convocados por su amigo fallecido para escribir en un papel algo que deseen hacer antes de dejar este mundo, algo que les haga sentir vivos, y hacerlo realidad juntos.

Los seis cumplirán la última voluntad de su amigo, durante tres días en los que saldrán a relucir emociones, sentimientos y secretos que pondrán en juego su relación y les harán descubrir que, a pesar de la aparente intimidad que cultivan, nada es lo que parece.

La película se presenta como un «alegato al deseo de vivir, a la libertad, a la amistad y al amor». Moviéndose entre la comedia costumbrista y el drama, el filme trata con honestidad temas como la madurez, el sexo, la pérdida o la culpa. Coses a fer abans de morir es una producción de The Fly Hunter S.L. y Fosca Films y, además de estrenarse en la Mostra, estuvo presente en el Málaga Festival Industry Zone del Festival de Málaga y ha sido seleccionada para participar en el Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada (FIC-CAT 2021), que se celebra el próximo mes de junio.

Canal de la Mostra

Desde el pasado mes de febrero la plataforma Filmin ofrece un repertorio de películas que acercan la programación del festival al público. Entre los «platos fuertes», el canal incluye algunos de los filmes premiados en las tres últimas ediciones como The Announcement, Palmera de Oro en 2019, o Sympathy for the Devil, Palmera de Bronce ese mismo año.

Además, incorpora un repertorio de películas «fundamentales» del cine mediterráneo que han pasado por la Mostra a lo largo de toda su historia como La vida de Jesús, ópera prima de Bruno Dumont; En el cuarto de Vanda, la docuficción de Pedro Costa sobre la destrucción del barrio Fontainhas de Oporto; Krámpack, ópera prima de Cesc Gay o ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, que obtuvo la Palmera de Plata en 1984 y proporcionó a Pedro Almodóvar el primer premio internacional de su carrera.

El canal Mostra de València en Filmin será también una ventana para la producción valenciana, ya que incluye películas como Fishbone, del alicantino Adán Aliaga; Swing, la vida de un secreto, de Miguel Ángel Font Bisier, o La isla del holandés, de Sigfrid Monleón, entre otras proyectadas en su día en el festival.