No habrá Fallas en València, pero en el imperio Mediaset nos van a compensar enseguida: han contratado a Rociíto Carrasco para que el domingo se incinere en el universo Tele 5.

En los «Sálvame» hortofrutícolas, en los «Tomate», «Naranja y Limón», ya nos han presentado un avance de lo que será el paso de la hija de la gran Rocío Jurado por la hoguera que le han preparado. Ya nos han enseñado qué tipo de gasolina van a usar para que las llamas prendan con furia. Sobre una imagen de Rociíto en postura entre asustada y dolorida, los rótulos decían: «¡Una historia real de terror y supervivencia! / ¡El relato de una vida en el infierno! / ¡Una víctima paralizada por el miedo!».

Y salían inmediatamente una selección de cotillas, expertos pirómanos, muy efectivos, que están en la nómina de Tele 5, y decían: «Es una chica caprichosa y rebelde que ha tenido dos accidentes por imprudente / Es inmadura y negocia con sus hijos / No es que sea mala madre, ¡es que es muy mala persona!». ¡Ahh! Anuncian esta incineración en vida para el próximo domingo. La historiografía clásica nos cuenta que en casos de criaturas quemadas en la hoguera, lo normal es que las víctimas se resistan. A la pobre Juana de Arco la tuvieron que atar con cuerdas en la pira de aquella plaza de Rouen, porque como pueden comprender ella no quería. Las incineraciones que practica Tele 5 son distintas. Rociíto ha aceptado hacer de falla viva, o sea que el contrato que le ha ofrecido la cadena debe de compensarla mucho. Aunque Rociíto aparecerá en formato documental, seguramente a pie de hoguera la estará esperando su ex Antonio David Flores, y quizá también su hija Rocío Flores Carrasco. Y las chispas que de allí surjan alimentarán toda la cadena días y días. O sea que enlazarán las Fallas con la Semana Santa, y la terrible Pasión de Cristo quedará transformada en la Pasión de Rociíto. ¡Ah! El arte pirómano T-5 lo domina. Recuerden lo de Paquirrín (Kiko Rivera) incinerando a su mamá, Isabel Pantoja, hoguera que ahora la mantienen a fuego lento, en plan rescoldo de brasas, y que la reactivarán en cuanto lo crean oportuno. Ahora interesa más, para tener al personal entretenido, la falla de Rociíto.

Todo esto de la cadena CBS, con Oprah Winfrey entrevistando a Harry y Meghan intentando incendiar Buckingham Palace, es una birria. Son simples aficionados. Para piras y barbacoas de calidad, las que monta T-5.