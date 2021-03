La generación pandémica pide paso

Éste es el caso de Jimena Amarillo, que hoy a las 13 horas actúa con Rojuu en el Teatro Flumen, dentro del ciclo Cero en Fallas. Jimena acaba publicar «Cafeliko», un tema producido por Cru (Pau Roca, de La Habitación Roja) en el que a esta artista de 20 años le bastan poco más de dos minutos para demostrar un desparpajo considerable. Pop melancólico del de antes que avanza a ritmo urbano del de ahora.

Jimena no se «ubica» ni como oyente ni como hacedora de música. «Escucho tanto reguetón y trap como música más moñas, igual J Balvin que Silvia Pérez Cruz». La gente de su edad, explica, ha crecido con tanto acceso a tanta música diferente que lo que les surge «es una mezcla de sinceridad con ‘me importa una mierda’. Para nosotros hacer música es como estar hablando por whatsapp».

Violinista de formación y guitarrista aficionada, Jimena aprovechó el encierro de la cuarentena «para experimentar con sonidos 24/7». «No sé si ha sido a raíz del coronavirus o qué, pero sí es cierto que en València ahora hay un crecimiento loco de músicos de 20 o 21 años».

Luna Valle tenía que haber actuado este domingo en la Marina, pero las previsiones climatológicas han obligado a suspender su primer gran concierto. Al final lo hará el 11 de abril y junto a ella estará Tortel -o, lo que es lo mismo, Jorge Pérez -, el productor de esta música de 18 años que en casa ha mamado de los clásicos: Beatles, Bowie, Wilco, Foo Fighters o Radiohead, sus preferidos.

«Pero a mí me cuesta decidir si tengo un estilo -confiesa - No sé cuál es mi género, pero sé que pertenezco a la nueva ola de gente que quiere hacer música y la hace». Esa ola está alcanzando un considerable tamaño en València, hasta el punto de que para Luna ya se puede hablar de una escena que «no está ligada a un estilo específico, sino que tiene que ver con una energía, con una idea, un empoderamiento, un decir ‘esta es mi canción y la voy a hacer y la voy a publicar’. A veces hasta con ingenuidad, sin miedo».

Cultura y amplios abanicos

Para el promotor Quique Medina, la explosión musical postadolescente que se está viviendo en València hace absurdo cualquier temor a que el rock y la música en directo estén muriendo. «Estoy flipando a la hora de programar por la cantidad de gente joven que está haciendo cosas en València de todo tipo -proclama-, sobre todo por parte de las chicas. Y me llama la atención la cultura y los abanicos tan amplios que manejan. En nuestra época o eras indie, o eras pop o llevabas una línea concreta. Ahora se mueven de un sitio a otro y no tienen miedo en experimentar y mezclar». A Medina no le sorprende que Luna o Jimena estén trabajando con músicos experimentados como Tortel o Pau Roca porque, asegura, esta nueva generación «está muy abierta a admirar a los mayores. Nosotros éramos menos tolerantes y más insolentes. Ellas en cambio están superávidas de aprender».

Tenda -que el sábado 27 actúan junto a Smoking Souls y 121dB en Hivern a la Mar-, son de los que se apuntan a la fe de los mayores. Son de València, tienen entre 20 y 21 años y sus referentes musicales tiran a lo clásico: Beatles, U2, Arctic Monkeys... De hecho, la mayoría de sus oyentes de Spotify son de la generación anterior a la suya, de entre 25 y 35 años. Pese a todo, se sienten miembros de la misma escena que Luna y Jimena o de los artistas que actúan bajo los paraguas de nuevas promotoras como Futuras Licenciadas o Cero en Conducta. «Somos una generación muy prolífica y en la que caben muchos estilos -explica Martí, cantante y guitarrista de Tenda-. Quizá nosotros sonamos más vieja escuela pero estamos muy a gusto formando parte de una movida tan amplia y viva».

Como sus contemporáneos, los miembros de Tenda han sufrido un encierro especialmente desolador para quienes estar en la calle es casi una obligación de la edad. Pero acostumbrados a manejar con soltura los recursos tecnológicos, han sabido trabajar a distancia en un nuevo disco que esperan publicar a finales de este año. «El virus nos ha incentivado la creatividad. Y no solo a nosotros. Hay mucha gente de nuestra edad que está sacando cosas ahora».

Un tiempo para procesar

En ello está Carlota (20 años también), música «veterana» (empezó a publicar sus canciones en las redes a los 16 años) y además responsable de Futuras Licenciadas, el sello/promotora que montó hace algo más de un año con Sandra Blaya y Miguel Alemany y que, a través principalmente de Instagram, en muy poco tiempo ha logrado reunir a un buen puñado de las iniciativas musicales más interesantes de la escena local. El proyecto surgió para mover uno de los temas más populares de Carlota («Tobillos»), una autoedición marginal que recuerda a los mejores tiempos del punk setentero.

También Carlota subraya la amplitud de estilos que pueblan la novísima escena y su carácter desacomplejado, aunque ella matiza: «por una parte sí somos más desacomplejados porque los géneros se mezclan cada vez más, pero sigue habiendo gente que no acepta lo otro, mucho elitismo por el que en ciertos sitios te miran raro si no eres como ellos».

Xenia (20 años) es miembro de la comunidad Futuras Licenciadas y, ahora, también hija musical del confinamiento. «Yo empecé haciendo synth pop o new wave más alegre pero he ido tirando a sonidos más retros y más oscuros. Esta evolución supone Xenia que algo tiene que ver con el encierro, no tanto por la tristeza sino por la oportunidad que le ha dado el tiempo «para encontrar y procesar» la forma de hacer música que más le satisface.

Sobre si hay un rasgo definitorio para su generación, Xenia considera que, más que en lo musical, está en lo temático. «Hablamos de temas más en la onda, no el discurso de pollavieja». ¿Son menos pudorosos que sus mayores? Tampoco está segura: «En la ruta la gente hablaba de meterse droga, así que tampoco eran demasiado pudorosos, pero es cierto que se está volviendo a hablar de lo que nos da la gana, no solo de amor o cosas románticas».

Jimena Amarillo (20 años). Guitarras y sonidos sintéticos, letras directas y cierta fobia al postureo. F

XEnia (20 años). Del synth pop a las sonoridades oscuras, una de las propuestas musicales más personales y novedosas del panorama local F

carlota (20 años). Música y fundadora del colectivo Futuras Licenciadas, sello y promotora musical que agrupa a varios de los proyectos surgidos en la nueva escena valenciana F

TendA (20-21 años). Ganadores del último Premi Ovidi al grupo revelación, son el aporte rockero clásico y en valenciano a la nueva escena. F

Luna Valle (18 años). Referencias de pop clásicas abiertas a la experimentación y letras desde el fondo del dormitorio, cuenta con el padrinazgo de Jorge Pérez «Tortel». F