La película "La mort de Guillem", dirigida por Carlos Marques-Marcet, ha sido la ganadora del apartado de mejor película para televisión en la gala de los Premios Gaudí. El telefilme, escrito por Roger Danès y Alfred Pérez-Fargas, se centra en el asesinato en 1993 del joven antifascista valenciano Guillem Agulló a manos de un grupo de ultraderecha.

La película competía con "El crèdit", de Abel Folk y Joan Riedweg; "Èxode", de Román Parrado y "La fossa", de Agustí Vila. A la hora de recoger el premio, el productor Marc Roma ha agradecido a los coproductores que estuvieran en el filme, igual que a los "verkamistas" que la hicieron posible. Roma, que ha acabado con un contundente "no pasarán, ni ahora ni nunca", ha subrayado que la película es tan de la familia Agulló como de ellos, y que ha sido un "privilegio recuperar la memoria de Guillem".

Premios del audiovisual valenciano

La mort de Guillem también se llevó este año el premio al mejor largometraje en los Premios del Audiovisual Valenciano. La película logró dos galardones más en la cita, uno para Glòria March, como mejor actriz protagonista y otro para Alfred Pérez-Fargas y Roger Danés por el mejor guión. La actriz Empar Ferrer, mientras, recibió el Premio de Honor por su extensa trayectoria y la profunda vinculación al sector audiovisual valenciano. Se reconoce así la multitud de papeles interpretados por Ferrer en películas y series de televisión.

En el cine, Ferrer cuenta con una trayectoria que abarca una treintena de películas como Con el culo al aire, Que nos quiten lo bailao, Celos, Soldados de Salamina, Volavérunt, El corazón del guerrero, Flores de otro mundo, Solas, El viaje de Carol o Las 13 rosas. Respecto a sus trabajos en series de televisión, cuenta también con una larga trayectoria en papeles en más de una veintena de títulos entre los que se encuentran Amar en tiempos revueltos, Hospital Central, Les moreres, Negocis de família, Gran Reserva, La que se avecina, Aquí no hay quien viva, El tiempo entre costuras o la reciente El pueblo.

La mort de Guillem, de Lastor Media Som Batabat, Suicafilms, Televisió de Catalunya y À Punt Mèdia, cumplió los pronósticos pues era una de las que partía con más nominaciones. En cuando a la categoría de mejor largometraje documental, el premio recayó en en The Mistery of the Pink Flamingo, de Los Hermanos Polo y Japonica Films. Este título cerró la noche con dos galardones más, el de mejor dirección artística para Carla Fuentes y el premio a mejor sonido para Leticia Argudo.