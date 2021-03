Las (jóvenes) jefas de la claqueta

Dos jóvenes cineastas han sido noticia esta semana por sus logros en Hollywood. Chloe Zhao, china de 38 años, y Emerald Fennell, inglesa de 35, figuran entre las candidaturas a la mejor dirección en los Oscar, y nunca hasta ahora dos mujeres habían optado el mismo año al galardón. Zhao conmueve con Nomadland y Fennell sorprende con su ópera prima, Una joven prometedora, de mirada singular y llena de humor negro.

Ojo crítico contra el capitalismo

Nacida en Pekín pero fascinada por el Oeste de Estados Unidos, la directora de ‘Nomadland’, Chloe Zhao, tiene a Hollywood en la palma de su mano con su película ambientada en los espectaculares paisajes de Dakota del Sur y Nebraska, y con Frances McDormand de protagonista, a quien Zhao inspiró para que hiciera su propio viaje personal para interpretar a su personaje nómada, Fern. «Si este reconocimiento significa que más personas ven a alguien que no vive en una casa tradicional, que vive un estilo de vida alternativo, y tal vez lo saluden y le digan hola, eso les alegrará el día», dijo al celebrar su victoria en los Globos de Oro.

Nacida como Zhao Ting, hija de un rico ejecutivo de una empresa siderúrgica china, la cineasta se fue de su país cuando era adolescente a un internado británico antes de terminar su educación en Los Ángeles y Nueva York, donde tuvo al cineasta Spike Lee como maestro.

El éxito de Zhao fue celebrado inicialmente en su país natal, donde los medios estatales la llamaron «el orgullo de China». Pero luego resurgió una entrevista de 2013 en la que supuestamente llamó a China «un lugar donde hay mentiras en todas partes», lo cual la volvió blanco de críticas. Algunos nacionalistas la han calificado de «traidora», lo que podría hacer peligrar el estreno de Nomadland de China. Aunque la película en sí misma no tiene un tono político, deja entrever la crueldad del capitalismo a ultranza, que no proporciona ninguna red de abrigo para los estadounidenses mayores.

La joven cineasta reside en Ojai, un pequeño pueblo de California a unos 150 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, un lugar fuertemente impregnado de la cultura hippie. Vive allí con su pareja, un director de fotografía británico, y dos perros.

Mientras que ‘Nomadland’ está distribuida por Searchlight, el sello de autor de Disney, la próxima película de Zhao está asociada a los megaéxitos de taquilla vinculados a los grandes estudios de Hollywood.

Está dirigiendo ‘Eternals’, un filme de superhéroes que integran la serie de Marvel, protagonizada por superestrellas como Angelina Jolie y Salma Hayek.

La rompe esquemas

Emerald Fennell tiene un currículum de lo más variado. Es hija de un prestigioso joyero de la alta sociedad británica, su hermana Coco es diseñadora de moda, su madre ha trabajado en casas de alta costura y es escritora. Fue criada entre la élite, en uno de los mejores internados, el Marlborough College, pero pronto comenzó a interesarse por la interpretación y a los 15 años consiguió sus primeros papeles. Participó en algunas películas inglesas de prestigio hasta que consiguió hacerse un hueco en la ficción televisiva «Llama a la comadrona».De ahí, a encarnar a Camilla Parker Bowles en la cuarta temporada de «The Crown».

Además de la interpretación, Fennell siempre había tenido otras inquietudes, entre ellas, escribir relatos a medio camino entre el terror y la fantasía. En el rodaje de ‘Albert Nobbs’ (2011) coincidió con Phoebe Waller-Bridge, que también tenía ambiciones creativas que poco a poco pudo llevar a cabo, primero en ‘Crashing’, después en la celebrada ‘Fleabag y en Killing Eve’. Para la segunda temporada de esta última serie, Waller-Bridge llamó a Fennell para que se incorporara al equipo de guionistas.

La primera vez que se puso detrás de una cámara fue para filmar el cortometraje ‘Careful How Yo Go.’ Dos años más tarde, una joven prometedora se ha convertido en una de las grandes películas que abordan el consentimiento sexual en la era Me Too.

La directora estaba embarazada de siete meses durante el rodaje, fruto de su relación con el cineasta y productor Chris Vernon, y dio a luz tres semanas después de terminarlo. Ahora disfruta de la maternidad y de sus tres nominaciones como guionista, directora y productora.

