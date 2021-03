Hace a penas tres semanas que ha llegado a la dirección adjunta del IVAM. Junto a Nuria Enguita, actual directora del museo, Sonia Martínez formó parte del equipo que puso en marcha Bombas Gens en 2017. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en la mediación y construcción de contextos de creación, reflexión, exhibición, recepción y relación entre las artes y otras esferas sociales. Facetas todas ellas que ahora pondrá en marcha en el centro de la calle Guillem de Castro.

¿Cómo ha sido el aterrizaje en el IVAM?

Como me esperaba: intenso pero muy interesante. Ya conocía el museo porque había trabajado con proyectos externos.

¿Qué tiene intención de hacer desde la dirección adjunta?

El organigrama del museo está en proceso de cambio. Antes había subdirecciones, ahora desaparecen y habrá jefes de departamento y área y una dirección adjunta. Mis funciones serán apoyar a la dirección, supervisar, acompañar y coordinar el área de colecciones, exposiciones y actividades y programas públicos, biblioteca y centro de documentación y publicaciones. Además, deberé impulsar la agenda de investigación y de mediación que en los últimos años ha arrancado con fuerza.

¿Qué retos tiene?

El museo tiene el gran reto de la accesibilidad para poner al servicio del ciudadano la colección, que es uno de los pilares del museo. Todo ese trabajo de catalogación y digitalización permitirá que sea accesible para todo el mundo. En cuanto a mediación, hay que potenciar el trabajo con el contexto inmediato. Tenemos que ver cómo nos relacionamos con nuestro propio entorno. Se trata de asentarnos en el territorio para internacionalizarnos, pero también para deslocalizar. Entendemos el territorio no solo como el barrio del Carmen, sino como toda la Comunitat Valenciana. Por otro lado, trabajaremos la línea de artes vivas porque queremos ir más allá, aunque nunca vamos a ser un teatro. Desde la investigación nos planteamos qué hacer de manera que atravesemos la mirada de la colección. El museo es un espacio discursivo para generar investigación desde las artes vivas.

¿Cómo lo harán?

Queremos activar un programa de residencias para que se generen pequeñas visibilizaciones. El programa Art Jove va arrancar en breve y a finales de año tendremos las primeras actividades. La línea de mediación y actividades de programas públicos la entendemos como la generación de grupos de trabajo lo más heterogéneos posible. En Art Jove queremos reunir a artistas con curadores para que entre todos vayamos pensando qué más se puede hacer a partir de las investigaciones. Se trata de activar el contexto y generarlo. También hay que activar la mirada desde los feminismos. Estamos empezando también un trabajo con los «otros locales» como migrantes para ver cuál es el papel del museo para todos.

¿Y en cuanto a exposiciones?

Quien decide las exposiciones es la dirección, pero en el caso de Art Jove es una exposición en proceso. Es entender la exposición como un proceso de trabajo.

¿Echa en falta algo?

No echo en falta a ningún artista en el museo, pero quizás sí ciertas construcciones de exposición que sean más móviles y permeables. El reto es que las exposiciones sean procesos: que si llegas el primer día a una exposición que no veas lo mismo que el último. Me interesan más los procesos que los nombres propios. Me interesa lo que no se ve.

¿Cómo es la relación con otros museos como el Centre del Carme?

El Centre del Carme está haciendo un trabajo intachable y como vecinos tenemos que colaborar. Es un momento para la ciudad bastante fructífero. Tenemos que relacionarnos con los demás desde nuestra propia identidad. El trabajo en red es fundamental y esa es nuestra voluntad.

¿Echa de menos Bombas Gens?

No. Fue un proyecto maravilloso. Siempre es una suerte arrancar proyectos. Tengo muy buen recuerdo y el equipo era estupendo. Hay un cambio de proyecto y va a ir fenomenal. El reto del IVAM me parece más complejo. En Bombas Gens hicimos lo que pudimos pero el proyecto tenía que seguir por otro lugar. Muchas de las maneras de hacer que arrancamos juntas allí pensamos que tiene vigencia ahora más que nunca.

Ahora estamos ante un nuevo IVAM.

Sí es una nueva etapa. Hay un nuevo proyecto de museo. Aunque también continúa de la anterior.

¿Con qué se queda de la etapa del anterior director, José Miguel G. Cortés?

Me quedo con muchas aperturas de trabajo con el barrio, se activaron interlocuciones, líneas de trabajo con las artes vivas, voluntad de abrir los espacios. La idea es que el museo sea un lugar poroso que se expanda por el territorio.

¿Es más difícil poner en marcha un centro como Bombas Gens o entrar en la maquinaria del IVAM?

Todo es complejo. Es difícil abrir un lugar nuevo porque tienes que decir «hola, estoy aquí» y también lo es empezar en un proyecto ya asentado porque, aunque tenga camino hecho, tiene muchos retos. El museo está en un momento magnífico como potencia de museo, acción e investigación.

¿Qué lugar ocupa el Pati Obert en la nueva dirección?

El Jardín de las Esculturas es una de las prioridades de esta dirección y una de las agendas fundamentales de todo el equipo. Hay varias líneas en paralelo. Ya ha habido varias reuniones para ver cuál es la relación con Generalitat-Ayuntamiento-IVAM; además, se ha abierto un diálogo con el barrio que estamos intensificando para multiplicar los usos. Queremos que sea un espacio más verde y amable, hay una línea de mejora en la infraestructura. Y debemos empezar a visibilizarlo. Para este verano queremos empezar esa reactivación.

¿Cómo van a ser las exposiciones de 2022?

No podemos adelantar nada, pero continúa lo que ha empezado a verse de la nueva dirección. Estamos en una etapa de transición. A la nueva dirección le interesa el diálogo de la Historia y del Arte Moderno con la contemporaneidad, la mirada de los feminismos y de las periferias. Que la programación no parta solo de lenguajes sino de diálogos con el mundo. Habrá presencia de mujeres importantes y colaboraciones con otros museos.