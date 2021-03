Llamar docuserie a «Rocío: Contar la verdad para seguir viviendo» no es más que colocarle una etiqueta para teñir de respetabilidad a una exclusiva de crónica rosa de toda la vida. Pasar por el «Deluxe» como todo el mundo no era suficiente, debió dejar claro el que ha negociado los detalles, Fidel Albiach: un millón de euros el lote de cinco capítulos, según dicen. Una cantidad que Mediaset puede haber recuperado solo con los anuncios del domingo y los ingresos por los mensajes para optar a un premio de 12.000 euros. Y aunque Jorge Javier Vázquez quiera quitarle importancia, claro que el dinero cuenta. «No han cobrado» es lo primero que dijo Oprah Winfrey antes de empezar la entrevista a Harry y Megan. Otra cosa es creerlo, pero en este caso, no hay dudas al respecto.

El «Deluxe» y su polígrafo, con los colaboradores preguntando al degüello, no era una opción. Tampoco el formato que triunfó con Kiko Rivera en «La herencia envenenada». Para la hija de ‘la más grande’ qué menos que un simulacro de docuserie lo más parecida posible a una entrevista editada en versión extendida del ¡HOLA! con mucho maquillaje ya que no hay retoques fotográficos. La diferencia con «Nevenka» es clamorosa en la manera serena de relatar lo sucedido, sin entrar en el propósito documental que da voz a otras personas. De la contención de Nevenka al desconsuelo, los sollozos y las lágrimas de Ro. Exhibicionismo emocional de alto voltaje directo al corazón con la maravillosamente dramática melodía de «The leftovers» de fondo.

En el juego de Telecinco, ahora toca posicionarse en el bando de ella, hacer acto público de contrición y expulsar del tablero por el momento a Antonio David Flores, colaborador de «Sálvame» hasta la semana pasada. Incluso la periodista Ana Pardo de Vera estuvo en el plató donde se juzgaba al monstruo que tortura a Rocío desde que se separaron en 1999. Del «mala madre», que cacareaban en gran parte de esas 10.000 horas de televisión en las que se ha hablado de la pareja, al «cruel maltratador».

La revelación que se daba a conocer es un asunto tan serio como la salud mental y un intento de suicidio, palabra que casi todos esquivaron, usando la expresión «quitarse la vida». Después de 20 años de tormento, Rocío Carrasco no pudo soportar saber que su hija iba a defender a su padre en «GHVIP». Los tejemanejes televisivos fueron la gota que colmó su síndrome ansioso-depresivo.

Los presuntos malos tratos, la estafa procesal por el impago de la manutención de los hijos y quién sabe cuántos asuntos más están en los tribunales. O no, es difícil tenerlo claro en el desenfreno de opiniones de tertulianos amigos del verdugo/padre ejemplar y de la maltratada/mala madre en todos los programas. Para los espectadores, ministras incluidas, es difícil no dejarse atrapar por la intensidad de una historia cuidadosamente preparada. Es el saber hacer de Mediaset. Continuará.