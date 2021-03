Bueno, pues hoy he visto ‘La Liga de la Justicia’ y les voy a contar un poco, si me permiten el homenaje a Ángel Sanchidrián y sus descacharrantes «Sinopsis de cine». Realmente no ha sido hoy cuando he visto el controvertido montaje de Zack Snyder de cuatro horas. Fue el otro día, y la vi seguida de la de 2017 para compararlas y, de propina, ‘Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia’. Nueve horas delante de la tele. Me gustó la nueva pero tampoco creo que sea para echar cohetes. Está alargada innecesariamente, con demasiadas secuencias a cámara lenta, escenas tan detalladas que huelen a relleno y alguna subtrama anodina. Con todo, es mucho mejor que la versión anterior.

Me gustan los superhéroes desde pequeño. Los tebeos, las pelis, las series, los reboots, las precuelas, las secuelas. Prefiero los de Marvel. Les encuentro más conexión con nuestra realidad, referencias históricas y culturales más numerosas y atractivas para el público en general: la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, la Guerra Fría, la crisis de los misiles, Kennedy, Nixon, Vietnam.

Por el contrario, siempre me pareció que el universo DC era más oscuro, cerrado, autorreferencial y aislacionista. Sus intensitos personajes se movían entre el existencialismo, la sociopatía y el trauma personal. Puede que los de Marvel fueran psicológicamente más sencillos, pero eran vitalistas y tenían más sentido del humor.

Pienso que esto queda patente hasta en la música que se utiliza para adornar ciertas secuencias de las pelis de ambas casas. El crápula de Tony Stark suele amenizar sus vuelos con el hard rock de AC/DC, y no duda en escuchar a los Clash en los ratos que pasa en el taller. También aparecen en las pelis de Marvel camisetas de Black Sabbath, Rush o Pink Floyd. Mercurio, que protagoniza quizá la escena más hermosa de toda la saga de la Patrulla X al son de «Time in a bottle», de Jim Croce, saca a Magneto de la cárcel vistiendo una de ‘The Dark Side of the Moon’. En ‘X-Men: Apocalipsis’ repica «The Four Horsemen» de Metallica, anunciando la llegada de la Muerte, el Hambre, la Guerra y la Peste cuando reclutan a Ángel. También me parece acertadísimo el uso de Led Zeppelin en ‘Thor: Ragnarok’ para ambientar las batallas de este dios vikingo con la trepidante «The Inmigrant Song». Y es que Marvel es puro pop, como demuestran las casetes que la madre de Star-Lord, Guardián de la Galaxia, le grabó antes de morir.

En las pelis de DC hay menos canciones y suelen ser inquietantes pero bellas a la vez, como cuando Sigrid canta «Everybody knows» de Leonard Cohen en el funeral de Superman o, en el nuevo montaje de La Liga de la Justicia, Aquaman se bebe a morro una botella de whisky antes de lanzarse al embravecido océano mientras suena la profética «There is kingdom», de Nick Cave. Poco pelo, pero bien peinado; detallitos que demuestran la calidad suprema de Snyder, cuya secuencia inicial de ‘Watchmen’, acompañada por «The times they are a-changin’» de Bob Dylan consigue dejarme clavado sin resuello al sillón cada vez que la veo.