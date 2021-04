Reír es la mejor medicina para evadirse del estrés producido tanto por la pandemia como por las restricciones sanitarias. Por eso, te proponemos diversos monologuistas que estarán por València las próximas semanas.

Óscar Tramoyeres

Hola, mi nombre es Oscar Tramoyeres y soy un tío normal, que hace cosas normales y que... me conformo con poquito. Y de eso hablo en este monólogo. Me conformo con: hacer el amor una vez a la semana, con no agobiarme en el Ikea, con entender a mi madre, o, con que la luz del water dure lo mismo que me cuesta a mi mear. Yo con poquito... me conformo.

27 de marzo y 17 de abril en el Teatro Talía.

Rafa Alarcón y Álvaro de los Reyes

Presentan el espectáculo 'Monólogos in love, para disfrutar con o sin pareja en el que repasaremos la hazaña de vivir con tu pareja y otros devenires del "amor". Ahora, con dos puntos de vista.

24 de abril en el Talía

Luis Piedrahita

Tras el éxito de Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas y El castellano es un idioma loable, lo hable quien lo hable, llega Es mi palabra contra la mía, un espectáculo lleno de ingenio y ternura en el que Luis analiza por qué nadie está contento con lo que le ha tocado.

Una vez más, Piedrahita olisquea la realidad con afán de cerdo trufero y saca a relucir los aspectos más absurdos de nuestro día a día. Temas de hondo calado existencial como las cejas negras de las señoras mayores, el miedo al váter ajeno o el amor verdadero.

Profundas reflexiones de vuelo gallináceo e improvisaciones meticulosamente ensayadas. Un espectáculo en el que todos llegan a la misma conclusión: solo el humor hace la vida soportable.

Del 30 de abril al 1 de mayo en el Talía.

Patricia Sornosa y Patricia Espejo

dos cómicas reconocidas a nivel nacional con distintas apariciones en Comedy Central, El Club de la Comedy y Buenafuente (late Motiv) entre otros, llegan a los monólogos de Las noches del Talia para mostrarte su punto de vista más cómico en un show de monólogos que te hace sobrevolar a mil por hora las verdades más incomodas.

Sin duda un espectáculo imprescindible donde transitar las emociones y los miedos por los que nunca podrías caminar si no es de mano de la risa. Dos cómicas que te harán creer en lo ficticio más que en la realidad.

8 de mayo en el Talía.

Jandro

¿Qué tienen en común Tom Cruise, Jennifer Lawrence, Will Smith, Denzel Washington, Russell Crowe, Tom Hanks, Jessica Chastain, Ryan Reynolds y Chris Pratt? Que todos han sido ilusionados y sorprendidos por Jandro en 'El Hormiguero'. Siéntete como estas celebrities de Hollywood y disfruta de la magia de Jandro en directo. Una magia diferente, divertida y fuera de lo convencional. Sin trucos de cámara, sin compinches y sin pelo en la cabeza.

28 de marzo en La Rambleta

Antón Lofer

Presenta su espectáculo “Hoy todo puede salir mal”, en el que nos contará cómo ha sido su vida: desde clavarse palillo de algodón en el oído cuando tenía 3 años a las fantásticas situaciones que ha vivido como influencer.

En este espectáculo de Antón Lofer todo puede salir mal. Quizás aparece su madre y le interrumpe durante el show. O tal vez viene su hermana y le da una patada en los mismísimos *****. ¿Quién sabe? Puede que aparezca incluso la policía y decida cancelar la actuación. Bueno, esto último quizás es demasiado, porque está claro que show va a haber. A lo mejor trae un piano y se pone a tocar... El caso es que debemos tener claro que “Hoy todo puede salir mal”.

3 de abril en La Rambleta

Ignatius Farray

Después de más de 12 años haciendo Stand-up Comedy, sigue pensando que ese es el estilo más genuino y verdadero de hacer comedia, precisamente por la implicación personal que se supone que hay que tener con las cosas que se dicen o se cuentan arriba del escenario.

Durante la actuación, Ignatius contará de corazón sus vivencias y opiniones con la fe de que la risa, tarde o temprano, llegará.

9 y 10 de abril en La Rambleta

Santi Rodríguez

Dicen que un instante antes de morir ves la película de tu propia vida. Pero Santi Rodríguez ha visto una obra de teatro, todo un espectáculo sobre su vida, su manera de burlar a la muerte y su juramento de disfrutar esta segunda oportunidad que le ha caído del cielo, y todo ello ante un teatro a rebosar, que es lo suyo, con humor, con brillantez y con teatro, mucho teatro.

Vestuario, luces, dramaturgia, escenografía, un actor inconmensurable y una historia incuestionable.

¡No vayas a la luz! ¡Ven al teatro! Y disfruta con la nueva obra de un actor con siete vidas y más, mucho más, un animal del escenario, un bigote incontestable y un enviado de la risa como Santi Rodríguez.

23 de abril en La Rambleta