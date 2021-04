Los mitos son verdad porque cuando menos lo esperamos se nos aparecen a la vuelta de la esquina. O en un café de cuando no andábamos enmascarados. O en esa película que vimos hace siglos y nunca se nos fue de la memoria. Surgen del túnel del tiempo esos personajes que antes acompañaron nuestros sueños y de repente se han convertido en tus colegas de toda la vida. Una noche de hace no sé cuántas escuchaba a Luis Eduardo Aute en la plaza de toros de València. Creo que fue en un concierto a la par con Georges Moustaki. Pero bueno, da igual donde fuera. O con quién. A veces los recuerdos flojean porque son una mezcla de realidad y de invenciones. Lo cierto es que me sabía de memoria las canciones de sus discos y sobre todo las de aquel viejo doble y en directo con él y sus amigos. Luego, tampoco sé si a la vuelta de la esquina, o en un café sin ataduras, o en una película en que salía él con patillas y una guitarra en la playa olvidada de un verano, luego, digo, nos fuimos convirtiendo en casi hermanos. Si presumo de algo, cuando hablo de Aute, es de haber vivido cerca, tantas veces, de una de las personas más buenas y generosas que he conocido en mi vida. Luego se murió y nos quedamos con dos palmos de narices, cantando su nombre en los balcones, rumiando malamente una ausencia que lo afirmaba en su admirable condición de mito inolvidable.

Llevamos un año de no saber, de rumiar una esperanza que va y viene, como si todo fueran vacas pastando por las calles, de buscar en lo común algo que nos conceda, al menos, la rabia justa para despreciar a quienes pusieron y siguen poniendo papeletas del voto en el alma de los muertos. En este tiempo se nos ha ido mucha gente. La soledad infinita en las despedidas. Esa tristeza en el aire que era, que sigue siendo, como una cicatriz en la dolorida piel de los adioses: «esa sombra de soledad», que escribía hace tantos años Germán Gaudisa, el amigo que se fue un mes de mayo de 1975 con apenas veintinueve años y para quien Gil-Albert reclamaba, como el buen maestro que era a su discípulo, su ya temprano «oficio de poeta». No sé qué pasará con esa tristeza y el dolor que la provoca cuando salgan después de Semana Santa las cifras implacables de los contagios que seguirán masticando, como ratolines juguetones, las ganas de que la peste nos deje tranquilos de una puñetera vez.

Hoy hace un año, justo el 4 de abril de 2020, que se murió Luis Eduardo Aute. Esta columna de entonces llevaba su nombre y la de este domingo lo toma de una de sus canciones que más quiero. Un día estábamos los dos en Castelló. Presentábamos uno de sus libros. Al final, en el coloquio, una joven contó que siendo una niña la llevaron sus padres, no sé si dijo en Uruguay, a uno de sus conciertos. Y que desde entonces nunca se le fue de la cabeza «Anda», una de las canciones de aquella noche. Yo sabía que no le gustaba cantar fuera de los escenarios, que cada trabajo tenía su momento. Y que ahora tocaba hablar de sus poemas. Pero de repente, torciendo todas las previsiones, apoyó los codos en la mesa y se lanzó como en un susurro: «Anda, quítate el vestido, las flores y las trampas…» Así, sin otra música que el silencio absoluto en la sala, con todo eso que llevaba siempre encima cuando estaba con la gente: una humanidad que lo convertía en un tipo de los que entran muy pocos en una docena. La cosa no acabó ahí. Alguien sugirió que ya puestos podíamos seguir en ese plan de concierto improvisado. Y al rato, otro apuntó que llegados a ese punto podía acabar la cosa con «Al alba» y que esa tarde se convirtiera en una tarde absolutamente memorable. Y así fue, para gozo infinito de un público entregado a una noble y entusiasta complicidad con el artista.

Ahora estoy escuchando sus discos. Y busco en los de su colega inseparable Silvio Rodríguez algo que me junte más estrechamente aún con los recuerdos. En «Ausencia», como en eso que de premonitorio tienen las obras maestras, lo dice el músico cubano: «Hay ausencias que te ponen el mundo en la ventana y de esperanza llenan los balcones». Como sucedió hace un año justo este domingo. Las canciones de Luis Eduardo Aute buscando las calles en medio de la pena. Abrazo grande, amigo. Y hasta siempre.