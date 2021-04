Marzo ha quedado atrás con el mejor dato mensual de audiencia para Telecinco en casi cinco años, que se dice pronto. En la codiciada lista de emisiones más vistas ha colocado en cabeza un partido de fútbol y, por supuesto, ha entrado el estreno de Rocío: Contar la verdad para seguir viviendo. El dramático relato por entregas con ramificaciones que implican a una docena de personajes habituales en el universo Mediaset es leña de la buena para el fuego que alimenta las tertulias de crónica rosa que ocupan buena parte de su programación diurna, por lo que no han sorprendido las buenas notas del primero de la clase con el 16,3% de cuota de pantalla y, para su desgracia, tampoco las malas de La 1 de TVE y su 8,7%.

Encontrar el quinto elemento para competir en prime time entre culebrones turcos y tentaciones es más complicado que completar el rosco que ha aupado en lo más alto a Vicente Vallés. Lo tenía difícil Dani Rovira con La noche D, un espacio de humor, entrevistas muy ligeras y excentricidades de espíritu similar a El hormiguero y los late-shows de toda la vida. Con sus más y sus menos, hace pasar un rato agradable con rostros de la cultura, saca sonrisas y hasta alguna risa. En la despedida, quién no fantaseó con salir de fiesta con Hugo Silva y Asier Etxeandia. Los siempre críticos con la tele pública consideran un fracaso su 10 % de media, pero tal como está el patio, no lo es. Maestros de la costura cerró en alto viendo ganar al valenciano Ancor Montaner, pero su índice en conjunto es del 11,4. Y a la ficción no le va mejor. Los once capítulos de esta temporada de Cuéntame promedian un 10,7.

Lo preocupante es que esas son también las cifras de los telediarios. Del 12,4 de enero han bajado al 10,5 a pesar de la nueva imagen con los cambios en decorado, grafismo, sintonía y la incorporación de la realidad aumentada ¿Habrá cambios en La 1 para enfrentarse al efecto Pasapalabra como están preparando en Telecinco? El nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, lo tiene claro: No. Piensa que es una equivocación convertir la maximización del share en el altar supremo: «Necesitamos relevancia, que no es lo mismo que audiencia». Pero, ¿cómo la medimos? ¿es relevante lo que no se ve?¿es el 10% suficiente para serlo? Estos días de recogimiento en los que el relato de Rocío Carrasco ha provocado un incremento de casi el 42% en las llamadas al 016 invitan a la reflexión sobre qué sirve a los ciudadanos.