La escritora María Dueñas regresa con 'Sira' (Planeta) doce años después de la publicación de la primera parte de la historia de Sira Quiroga. 'El tiempo entre costuras', reivindicando la calidad de las obras superventas a pesar de los "prejuicios" de cierta parte de la crítica.

"Tenemos un prejuicio enorme, que es que todo lo que vende difícilmente contiene dentro calidad. Y eso me afecta a mí, pero también a muchísimos autores y espero que sea algo que ojalá se vaya difuminando pronto", ha explicado en una entrevista con Europa Press la autora, recordando que un 'best seller' "puede ser bueno o no".

"No es que todos los best-sellers sean Premios Nobel, ni mucho menos, pero lo que no deberíamos es caer en esa simplificación tan peregrina de que todo lo que vende, por principio, es malo. El mundo académico no está peleado con esto, pero no entra en sus planificaciones. Quien está un poco más peleada es la crítica", ha comentado con humor la doctora en filología inglesa.

Doce años han pasado para que Dueñas recupere la historia de Sira Quiroga justo donde la dejó entonces. La autora había mostrado en diferentes ocasiones su reticencia a retomar el 'Tiempo entre costuras' tras el éxito de ventas, porque entendía que necesitaba "despegarse" de este personaje.

"No tenía intención de hacer una segunda parte, todo fue muy precipitado y muy intenso y llegó un momento en que necesitábamos despegarnos un poco. Más que cansarme, entré en un bucle del que era difícil salir y tenía ganas de respirar aire distinto", ha reconocido.

La pandemia y la escritura

'Sira' es un libro nacido del confinamiento por la pandemia del coronavirus. "Lo único bueno que he sacado de todo esto es el haber podido escribir sin interrupciones, porque se canceló todo. He podido estar sumergida en la novela y la fui escribiendo del tirón, aunque la capacidad de concentración estuvo un poco más limitada por la pandemia", ha reconocido.

Precisamente, Dueñas no se ha sentido decepcionada por la labor de los políticos en este último año de restricciones y medidas sanitarias. "No era fácil y no les arriendo la ganancia: para ningún político habría sido plato de gusto estar ahí y muy pocos sabrían gestionarlo mejor. Por supuesto que ha habido todo tipo de errores, pero ¿hasta qué punto han sido por ser de un sesgo político?", ha cuestionado.

En su nueva novela, una Sira "más madura, lúcida y perspicaz" inicia una travesía que le lleva por Jerusalén, Londres y la España franquista, a finales de los años 40. "Era una España desolada, con mucha hambre y con pobreza en todos los sentidos, inmersa en una represión", ha descrito la escritora, quien hace coincidir a Sira con la visita a España de la primera dama Argentina, Eva Perón.

Evita, ¿populista o feminista?

"Perón llega invitada por Franco en una turné espectacular con la que el régimen franquista echa la casa por la ventana, con un despliegue y un derroche que para nada refleja las carencias tremendas de España. Aún así, Franco no consiguió engañar a nadie y los medios extranjeros fueron muy críticos", ha recordado.

Dejando a un lado el "reverso populista" de la figura de Eva Perón, Dueñas admira el "feminismo" que defendió la política argentina y así lo refleja en el libro. "Claro que fue feminista, en su ideario y en su lucha hay un enorme interés por favorecer la posición de las mujeres y su papel en la sociedad, además de que las madres tengan mejores maneras de criar a su hijos: fue una precursora del feminismo", ha destacado.

También con el viaje a Londres, la autora recupera la figura del exiliado español, aunque en este caso "no sea un exilio meramente político, sino intelectual". Luis Cernuda o Arturo Barea son ejemplos de esos pensadores que "tuvieron que refugiarse fuera del país y debilitaron el pulmón intelectual español". "Fue terrible. Si esa gente hubiera podido seguir con su desempeño en esos años, España habría tenido otra fortaleza", ha concluido.