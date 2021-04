Argentina: "Mi concepto del cante está en la Paquera de Jerez"

¿Cómo prepara el concierto de Les Arts?

Es mi debut en solitario en València y estoy muy ilusionada, aunque en 2012 ya canté en Les Arts con el Ballet Nacional de España. He preparado un repertorio de cante clásico. Quiero hacer una actuación amena, pero con flamenco tradicional y tocando la mayoría de sus palos.

Como usted es de Huelva, el público siempre le pide unos fandangos.

Sí, desde las butacas me lo piden. Para aprender este palo me he fijado en Paco Toronjo, un cantaor con una voz excepcional que hizo muy grande este cante porque expresaba aquello vivido y sufrido.

¿Cómo ha vivido el confinamiento?

Ha sido duro porque he tenido que aplazar muchos conciertos, pero también me ha servido para ser madre primeriza. El hecho de ser madre me ha ayudado a cantar ahora porque ha nacido un sentimiento nuevo en mi y eso me inspira. En la composición de canciones también lo he notado porque me noto con una sensibilidad especial a la hora escoger las palabras.

Ahora ha hecho temas de flamenco fusión con aires cubanos como «Idilio» y «Que alguien me diga».

Salieron sin buscarlos en un viaje a Cuba, cuando dentro de un restaurante nos pusimos a cantar con una banda de allí. No estoy acostumbrada a estas fusiones porque estoy educada en un flamenco clásico pero han tenido muy buena acogida y el público las pide. El flamenco puro tiene una dificultad tan grande que podemos cantar cualquier tipo de canciones.

¿Cuáles han sido las claves de su evolución como cantaora?

La clave ha sido el estudio, el conocimiento del flamenco. La voz también he sabido potenciarla con mucho trabajo y ensayos. No soy la misma que cuando empezaba porque tenía la voz muy aguda y ahora se me ha hecho grave, más profunda.

¿Cómo se mejora la voz?

Tiene su base en la evolución natural de la propia voz, pero también hay que escuchar mucho flamenco, a todos los cantaores, para llevarlo a tus condiciones vocales. Es así como se encuentra el estilo del cante.

¿Cuál es su concepto del cante?

Mi concepto del cante está en la Paquera de Jerez porque creo que tenemos condiciones vocales muy similares. Es la cantaora que más estudio, es imposible imitarla porque tiene mucha fuerza y personalidad, pero la gente me dice que he heredado su poderío.

«Solo siento que va por dentro la pasión, de querer tocar el corazón, de querer tocar el cielo…» canta en su rumba «Suspiros da el alma».

Esa es mi filosofía del cante. Creo que la Paquera quería herir el corazón de la gente. Como Manolo Caracol, que sabía en qué momento podía arrebatar el sentimiento del público cuando abría la boca, o Juanito Valderrama, que escucharlo es decir el olé siempre porque es uno de los cantaores más completos que ha dado el flamenco.

Los discos «Un viaje por el cante» (2012) y «La vida del artista» (2017) marcan un antes y un después en su carrera.

Creo que son mis mejores discos porque los trabajé mucho. El primero es un buen disco para iniciarse en el flamenco porque es muy didáctico y tiene todos los tipos de cantes.

A los tres años empezó a bailar gracias a Marisol.

Me enamoré de ella por la afinación y la espontaneidad que tenía porque yo era muy tímida. Esa timidez me llevaba a encerrarme en mi habitación a escuchar música. Hasta cuando hacía deberes escuchaba flamenco y, más tarde, a los 12 años empecé a cantar las canciones que ponía mi profesora de baile en las clases

¿Qué artistas escuchaba de niña?

A los flamencos más jóvenes como Arcángel o Estrella Morente pero, con el paso de los años, cambió mi concepto de flamenco y estudié más a los antiguos como la Niña de los Peines, Antonio Chacón o la Paquera.