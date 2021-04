Viola Davis y Riz Ahmed, nominados al Óscar a mejor actriz y actor protagonista, presentarán una parte de la gala de este domingo en la que también participarán Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix y Harrison Ford, entre otros. "Nos emociona contar con Viola y Riz en el equipo. Incluso aunque son nominados, sentíamos la necesidad de que formasen parte de los presentadores de los Óscar", afirmaron los productores de la ceremonia, Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins, en un comunicado. Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle y Bryan Cranston completan el listado de participantes de una ceremonia, que para adaptarse a la pandemia cambiará su formato habitual por un particular guion que imitará una película en directo.

Los nominados finalmente podrán viajar a Los Ángeles al ser considerados como trabajadores esenciales, según una carta que la Academia envió a principios de mes. La misiva explicaba las condiciones que deberán cumplir, como una cuarentena de 10 días sin contacto con personas externas y tres pruebas PCR antes de viajar, al aterrizar y el día de la ceremonia. De esta manera la organización ha logrado una gala sin videollamadas, a diferencia de otras entregas de premios como los Globos de Oro o los Emmy.

Para aquellos que no puedan desplazarse hasta California por incompatibilidad de agenda o restricciones de viaje, la Academia ha confirmado una sede secundaria en Londres, donde previsiblemente acudirán nominados como Olivia Colman y Anthony Hopkins. Aun así, la intención primordial de los Óscar era que todos los nominados a mejor canción pudieran actuar en directo en Los Ángeles, por lo que Laura Pausini sí que viajará desde Italia a Estados Unidos. Para hacerlo de manera segura, los responsables han reservado Union Station, la estación central de trenes de Los Ángeles, donde han diseñado un espacio al aire libre para entregar los premios. También se espera que parte de los Óscar tenga lugar en el Dolby Theatre, el hogar tradicional de la gran fiesta del cine.

'Mank', con diez candidaturas, es la película más nominada de los Óscar de la pandemia, en los que 'Nomadland', con seis opciones de estatuilla, figura como principal favorita tras arrasar en esta extraña temporada de premios de Hollywood.

Estrenos

Los tráileres de la nueva versión de 'West Side Story', dirigida por Steven Spielberg, el musical 'In the Heights', de Lin-Manuel Miranda, y 'Summer of Soul', de Questlove, se estrenarán en directo durante la gala de los Óscar de este domingo. Se trata de un gesto poco habitual por parte de la Academia de Hollywood, que normalmente es reacia a promocionar estrenos, pero que durante esta ceremonia tratará de animar a los espectadores a que vuelvan a los cines después de más de un año de cierre por la pandemia.

El vicepresidente de ventas publicitarias de Disney, Jerry Daniello, confirmó en una entrevista con la revista Adweek que estos tres avances, de 30 a 90 segundos, formarán parte de la gala producida por la cadena ABC, propiedad de The Walt Disney Company.

Ariana DeBose, de origen puertorriqueño y protagonista de la nueva 'West Side Story', subirá al escenario para presentar el tráiler del famoso musical e invitar a los espectadores a que acudan a los cines. Lo mismo hará el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, autor de 'Hamilton' y cuyo próximo documental, 'In The Heights', era uno de los estrenos más esperados del 2020 pero tuvo que aplazarse hasta el 11 de junio de 2021 por la pandemia del coronavirus.