"Me educaron para trabajar y ganar dinero, no para ser feliz. Me deprimió pero lo encajé"

Fresco, divertido, original, imprevisible y sincero es ‘Nadie es normal’, el libro de relatos breves cargados de humor escrito por el conocido actor Jordi Sánchez (Planeta).

¿Qué buscaba con ‘Nadie es normal’?

No buscaba nada. Yo, desde el principio de mi carrera, he escrito muchísimo teatro. La primera fue Trampa, hace 25 años. Tenía muchísimas ganas de escribir narrativa y este es mi segundo libro. En ‘Nadie es normal’ hay sesenta y tantas historias breves de temas independientes el uno del otro. Al final tenía tantos que me apetecía publicarlos.

¿Y cómo o a qué responde la selección?

Tampoco tengo muchas más, la verdad. Siempre estoy escribiendo, lo hago en el Ave, en los coches de producción... Siempre he andado con carpetas, hojitas, servilletas y todo ese rollo... ahora que existen las notas del móvil lo tengo todo ahí y me paso el día escribiendo. Un buen día me encontré con ciento y pico páginas y me decidí a publicarlo. Entonces empecé a darle forma, a ordenarlo y me salió Nadie es normal que, además, es el título de una de las historias.

¿Nadie es normal?

Creo que todo el mundo es normal y que no existen los frikis. Cada uno se hace el bocata como le apetece y no entiendo esa obsesión por ser como el vecino para buscar la aceptación del prójimo. Eso es una estupidez de la que te das cuenta cuando pasa el tiempo. El problema es que, durante una parte importante de la vida, hay gente a la que le preocupa mucho el intentar estar metido en el bulto como decía mi abuelo; él decía, ‘tu siempre en el bulto, que no se te vea y trata de no destacar’. Esto servía para aquella época pero en la nuestra, seguramente, es todo lo contrario. En mi barrio, la gente o quería estudiar una carrera o quería ser ingeniero o carpintero, pero nadie quería ser actor y eso me hacía sentir raro. Eso se puede aplicar a todo, al sexo, a los estudios y a la forma de entender la vida. La diversidad es lo que hace que la vida tenga color y es lo que a mí me gusta.

¿Las historias, en conjunto, son una reivindicación de lo cotidiano?

Más que una reivindicación es que lo cotidiano está ahí. Me encanta escuchar, cotillear y chafardear. Me he criado en la calle de un barrio humilde de Barcelona, me gusta mucho preguntar. Hablo con las piedras y las paredes. De ahí surgen las ideas de cada una de las historias. No todo es verdad, ni mucho menos, porque me he inventado muchas cosas y para eso está la literatura de ficción, pero todo parte de una base de realidad y muchas historias tienen mucho de mí.

Aún con tono irónico pero trata temas como la infelicidad, la depresión, la demencia, la adicción al sexo o la muerte.

Hablo de lo que me ha surgido en cada momento. No sabría escribir sobre temas que no me tocan porque no soy de los autores que se documentan. Hablo de cosas que tengo cerca y que me importan.

Hay una historia en la que compara la profesión de actor con el servicio militar.

Es especial y peculiar pero curioso. La mili tenía cuatro fases muy definidas, el primer mes eras un cero a la izquierda y el último eras casi un semidiós. Con los actores pasa lo mismo; te pasa unos años intentado que se te vea y luchas porque alguien sepa como te llamas y vea lo que sabes hacer, luego, si te funciona estas unos años ahí arriba y luego, los actores mayores que tienen un curriculum extensísimo, los jóvenes no saben ni quien son. Ahí esta comparativa.

Dice en el libro que triunfar es estar en paz con uno mismo. ¿Ha triunfado?

Me prepararon para ser funcionario, nunca me educaron para ganar el Oscar ni para cosas de esas por lo que mis aspiraciones eran muy pocas en ese sentido. Me educaron para trabajar y ganar dinero, no para ser feliz. Me deprimió saber que nunca sería feliz trabajando pero lo encajé. Ganarme la vida con algo que me gusta muchísimo me hace sentir que me ha ido bien. Triunfar es una palabra pomposa, pero sí, me ha ido bien.

Usted dice que se encuentra en «ese punto dulce de la vida en el que lo que quise y lo que tengo se parecen bastante». Enhorabuena.

Sí, es difícil el equilibrio pero sí. Hay que aprender a vivir con conflictos y llevarlos encima pero eso no te tiene que impedir ser feliz.

¿Cómo lleva la popularidad?

Bien. Las grandes superficies en general son complicadísimas de gestionar porque estas tu solo y hay un montón de gente que te reconoce y no puedes quedar bien con todos. Me ha pasado de llegar a entrar gente en el probador en el que estaba, hacerme fotos y no saber si me llevaba le pantalón que quería o no. En general, me gusta porque la gente se esfuerza por ser muy amable y eso es una maravilla. En general no te trata nadie mal y eso es una novedad que cuando descubres te acostumbras.

Estuvo 24 días en coma inducido por covid. ¿Totalmente recuperado?

Me encuentro muy bien, gracias. Sabía que mi personaje en la serie gustaba pero he recibido un montón de mensajes muy bonitos. Me he sentido muy arropado. De esta se sale y estoy aquí perfectamente.