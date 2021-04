Luna Miguel: "Me gusta pensar que el amor es la palabra que lo contiene todo"

¿Cómo nace este libro?

Surge después de cinco años de investigación y casi obsesión, de lectura constante y contínua, de libros escritos por distintas mujeres, en distintas épocas, países e idiomas que han rondando el tema del deseo, el placer propio, el amor en general, el poliamor... Es una especie de resumen de mis lecturas y cómo éstas afectan en mi propia vida.

¿No da pudor exponerse en un libro con tintes autobiográficos?

No creas. El armazón que te da la lectura, el escudo de saber que ya hay muchas mujeres que han escrito, pensado y divagado sobre ese tema te hace enfrentarte a cualquier faceta de la vida, saberte acompañada. Para mí no fue ninguna desnudez ni complicado.

Entonces es algo casi catártico.

Puede que sí. Para mí la lectura y la escritura son catárticas siempre y en este caso en particular más todavía porque no solo en el principio hablo de un supuesto corazón roto, sino que en realidad he podido narrar todas esas roturas de corazón que han existido antes: el abuso en la adolescencia, las distintas experiencias de soledad e incomprensión a lo largo de la vida e incluso en la maternidad y sexualidad. Hay un corazón roto, pero hay muchos cachitos. Lo que intento es reconstruir.

¿Cuánto de usted hay en este libro?

Hay ficción, pero, además, lo que cuento es algo que pasó hace mucho tiempo y mi vida es completamente distinta. De hecho, estoy separada y mis relaciones son otras. Me di cuenta de que lo que fallaba en esa relación era que, ya de partida, había una falta de empatía y compresión mutua. No soy quién para dar consejos amorosos a nadie (ríe). Cuando uno tiene herramientas, y yo tenía la de las escritoras, puedes encarar lo que venga después. Me di cuenta de que estaba condenada por una especie de herencia universal e histórica de que el centro de todo es la pareja, cuando no lo es. El centro de todo es una misma y los cuidados a las personas que tenemos a nuestro alrededor. A partir de ahí puedes empezar a construir para perdonar, repararte, empezar de cero en otras relaciones.

¿Se ha hecho ya una experta en amor?

¡No! De hecho es algo sobre lo que sigo constantemente leyendo. Ahora mismo estoy de lleno con filósofos clásicos hombres que han tratado este tema. Para mí es un tema fundamental desde que escribí mi primer poema a los 13 años. El tema del amor, el cuerpo y el deseo estaba ahí. El amor es mi tema como escritora. Y estoy orgullosa de que así sea, me gusta que haya un tema de fondo en mi vida que me ayude a ordenar lecturas y experiencias.

¿Se atreve a definir el amor?

Me resulta absolutamente imposible definirlo. Ortega y Gasset decía que, aunque el amor es una palabra muy importante, la utilizamos para tantísimas cosas: amor a los objetos, a la patria, paterno filial, deseo, amistad... Me gusta pensar que el amor es la palabra que lo contiene todo.

En el libro aborda también el sexo.

Por desgracia, el sexo es aún un tabú y solo hace falta asomarse a redes sociales o charlas de educación sexual en institutos para ver cuál es la absoluta ignorancia sobre estos temas. Además, pareciera que cuando una mujer habla de esto lo hace para provocar o llamar la atención en lugar de para poner los puntos sobre las íes. Tenemos derecho a conocer nuestro cuerpo y al placer. Si hablamos de conocimiento, podemos hablar de consentimiento y así dejaremos de vivir en una sociedad donde la violación y el acoso son tan comunes. Nos negamos a hablar de sexo públicamente porque parece tabú, pero vivimos en una sociedad donde nos acosan y violan continuamente. Eso parte de que no tenemos una buena educación sexual y de que somos una sociedad rozando, a veces, lo puritano.

¿Aún existe el concepto de literatura para y de mujeres?

Sí. Yo que trabajo en la industria editorial lo veo. Es una etiqueta que en un momento dado nos pareció necesaria, pero ahora nos va a costar muchísimo tiempo quitarnos.