Llegó un día a Llíria y empezó a venir por el Bar Juanito. El fútbol local había tenido ahí su sede. Para la historia quedaban la Peña Corbata y el Oriamendi. Luego, al cabo de muchos años, un grupo de aficionados fundarían el nuevo club con unos jugadores que serían como los herederos de aquellos históricos Sime Galduf, Navarro Pareja, Pedro García, Cadulet y tantos otros que cuando éramos críos nos hacían disfrutar como si fueran los héroes de nuestras inacabables y tantas veces aburridas tardes de domingo. Un par de años después, se acabó el fútbol en Llíria. Sería unos meses más tarde cuando llegó al Bar Juanito un tipo que se llamaba Valeriano y a los pocos días ya andábamos con la camisola roja y una raya verde en diagonal, unas botas que duraban cuatro días de tanto restregarlas por los campos de tierra y la ilusión de que no llegaríamos a ser como Pelé o Di Stéfano, pero lo íbamos a pasar como dios porque, en aquellos años de escaseces a destajo, pasarlo como dios tampoco era tan difícil.

No sé si en mi vida he encontrado a alguien con el ánimo de aquel chaval: de dónde sacaba su desmesurada ilusión adolescente como si esa ilusión fuera el conejo blanco escondido en la chistera del mago. Poco a poco el grupo fue creciendo: era fantástico el ambiente a pesar de que en Llíria no había campo de fútbol. Jugábamos en el que gentilmente nos prestaba el equipo de Benaguasil, el pueblo vecino. El tren de una estación a otra, los domingos de partido, era como el de Los Hermanos Marx en el Oeste. Siempre iba a tope. La afición era insobornable. Y cuando nos tocaba jugar en campo contrario, llegamos a fletar varios autobuses. A lo mejor ustedes se están preguntando por qué demonios dedico esta columna a hablar de fútbol, cuando hay tantos asuntos importantes de los que escribir. Lo que me gustaría decirles es que no hablo de fútbol sino de que el tiempo de las ilusiones no se acaba nunca, por muchos palos que se enreden en las ruedas de su demasiadas veces devastado itinerario. Y, sobre todo, también me gustaría decirles que escribo esta columna porque hace nada se murió Valeriano, más o menos por los mismos días en que también se me fue ese amigo del alma que era Antonio Calpe. Uno fue campeón de Europa con el Real Madrid y nunca borró del corazón el escudo de su Levante de toda la vida. El otro nos ha dejado lo mejor que alguien puede dejar a sus amigos: la alegría de vivir cuando la vida, al menos a nuestra edad, nadie sabía lo que era.

Desde hace no sé cuánto sólo nos veíamos de año en año, precisamente en la fiesta de Sant Vicent, en Llíria, como contaba hace dos domingos aquí mismo. Después de la cuchipanda, dábamos la pandilla una vuelta por el Parque y nos encontrábamos con los amigos de aquellos años, y entre esos amigos (muchos de ellos de la Peña el Gas) siempre estaba Valeriano. La última vez, justo el anterior a la pandemia maldita, quedamos en que volveríamos a su pequeño pueblo, Casas de Ves, en la provincia de Albacete. Una vez estuvimos allí por las fiestas y jugamos un partido contra el equipo local, y hasta me atreví a cantar una canción de Bruno Lomas en el baile que había después del partido. Recuerdo que bailé con una chica rubia toda la tarde (habré bailado tres o cuatro veces en toda mi vida, no se vayan a creer que están leyendo a Fred Astaire o Chubby Checker), bebimos de una jofaina un potingue típico que creo que se llamaba cuerva o algo parecido, pero del ridículo cuando me puse a berrear Anoche la vi en el escenario aún no me he recuperado.

El Bar Juanito ya no existe, como tantos sitios y tanta gente que amamos cuando éramos jóvenes. De aquellos colegas que formaban el equipo de fútbol también hay algunos que se han convertido en parte imprescindible de mi memoria. No pongo aquí sus nombres porque ya son demasiados y eso me llena de una rabia insoportable. Además, Valeriano les pone nombre aquí a todas las ausencias. Decir adiós siempre nos llena de tristeza. Y más en estos tiempos de soledades infinitas. Pero siempre estamos a tiempo de recordar los versos de Leonard Cohen: «No es demasiado tarde para las despedidas». Te abrazo fuerte, amigo, y gracias por llenarnos de ilusión cuando el mundo de las ilusiones, aunque no lo supiéramos entonces, era una soberana mierda. Gracias por eso, pues, Valeriano. Gracias.