A veces un exceso televisivo de sarcasmos, chirigotas y puyas sobre una determinada criatura puede producir el efecto contrario que se desearía. He perdido ya la cuenta de cuántas horas le ha estado dedicando ‘El intermedio’ (La Sexta) a Isabel Díaz Ayuso. Llevan meses, cada noche, desplegando sobre ella un repertorio de sátiras mordaces, gags y ‘sketchs’ afiladísimos. Ha habido jornadas que de los 55 o 60 minutos que dura el programa, casi 25 o 30 han sido dedicados, con gran socarronería, a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Han conseguido un paisaje de humor delirante y divertido. Además del tándem Wyoming-Mateo, que son muy puntiagudos, se ha distinguido la actriz, caricata y humorista Cristina Gallego, que se ha especializado en clonar a Ayuso. El miércoles salió montada en una furgoneta haciendo campaña por Madrid, una ‘Ayusoneta’ que circulaba al grito de «¡El tour de la libertad!», y sacaba la cabeza por la ventanilla, con un megáfono, y decía: «¡Coletas, iluso, te va a ganar Ayuso! (..) Atención madrileños, ha llegado a su barrio La Presidenta ¡Si eres hombre y sufres abuso no lo dudes vota Ayuso!» y ponía en la radio aquella canción de Nino Bravo, ‘¡Libre!’, y la iba cantando a toda pastilla.

En fin, que desde un punto de vista televisivo ha sido pasmosa esta demoledora y continua dedicación de ‘El intermedio’ sobre Ayuso. De lo que no estoy tan seguro es que este presunto derribo haya producido los frutos que desearían. Recuerdo que en los primeros programas de ‘Polònia’ (TV-3), a muchos de los políticos parodiados les entró un ataque de furia. Pero aquel malestar duró poquísimo. Enseguida se dieron cuenta que aquellas chirigotas les proporcionaban una popularidad magnífica. Y me consta que en ‘Polònia’ comenzaron a recibirse peticiones de políticos rogando que les hicieran la burla. ¡Ah! Hoy lo terrorífico no es que la tele te ridiculice; hoy lo insoportable, lo terrible, es que la tele te silencie, te ignore y te olvide.

Hace unos días el humorista David Broncano estuvo en ‘Ilustres ignorantes’ (M+). Dijo que el mejor invento del mundo es la risa. Y añadió: «Y en segundo lugar, la navaja». En efecto, navajazos y risas. Las trincheras ideológicas se disfrazan de humorismo. Y creyendo que asestan golpes letales, resulta que lo único que consiguen es que se dispare la popularidad de la criatura a batir.