"No queremos ser Mr. Wonderfull. Si la pandemia es un rollo vamos a decirlo"

Stay Homas nació en pleno confinamiento. Tan solo un año después de ese primer vídeo en las redes sociales, el grupo agota las entradas en todos los conciertos. ¿Cómo lo lleváis?

Vivimos al día. Ahora estamos en plena gira. Prácticamente ya no hacemos ensayos (ríe) porque no nos da tiempo a más. La reacción del público nos ha animado a seguir componiendo. Agotar entradas en los primeros conciertos es muy buena señal.

Es una gira muy ambiciosa. Vais a tocar en Argentina, Chile, México, Francia… Pero la pandemia sigue.

Sí. Sentimos mucha incertidumbre, pero nos esforzamos por ser optimistas. Aunque igual dentro de un año la realidad nos asesta otra hostia.

Las redes sociales os han cambiado la vida. Ahora, vuestro perfil es profesional. ¿La fama ha cambiado la manera en la que os relacionáis con el mundo?

Sí. Cuando tienes muchos seguidores tienes que mirar muy bien lo que publicas. Nuestra vida ha dado un vuelco, pero no solo en el aspecto social. Durante este año hemos trabajado muchísimo. Estuvimos sacando una canción al día durante todo el confinamiento. Después, seguimos componiendo, preparándonos para lo que vendría después. En verano hicimos nuestros primeros directos, y más tarde nos metimos en el estudio para grabar nuestro primer álbum. Como ves, todo muy exprés. Creo que todavía no hemos tenido tiempo para reflexionar sobre los cambios que estamos viviendo en el plano personal.

El álbum fue grabado en muy poco tiempo.

Teníamos que entregar el disco a principios de noviembre.

Es un disco muy ecléctico, ya que mezcla muchos géneros musicales: reggae, bossa nova, pop y hasta trap. ¿Compartís influencias musicales entre los tres?Nuestras referencias son muy amplias. Tenemos nexos de unión entre los tres. Pero lo que más suele pasar es que coincidamos de manera separada. Rai y yo o Guillem y yo. Como somos un grupo, nos tenemos que poner de acuerdo para componer. Afortunadamente, tenemos un bagaje musical muy diverso. Tenéis una colaboración con Panxo, de ZOO. Es la segunda desde el confinamiento, y esta vez, el cantante pudo ir a vuestra terraza.

Lo conocíamos porque compartimos algunos momentos con él en un festival. Durante el confinamiento nos escribimos para hacer algo juntos. Hay muy buen rollo. En esta ocasión, aprovechamos que él venía a Barcelona a promocionar el nuevo álbum de ZOO, ‘Llepolies’.

¿Ha sido un reto trasladar el buen rollo de la terraza a los directos?

Bueno. No nos lo planteamos como un reto. Lo del buen rollo ha sido una etapa, realmente. A partir de abril, las canciones eran un puto drama. En plan: «Ya no puedo más». Eran reflejo de cómo estábamos en ese momento. Al principio, cuando nos encerraron, decíamos: «Todo va a salir bien», «Vamos a aprovechar este momento»... Estas canciones son las que más calaron a nivel mundial gracias al optimismo. Pero al mes, ya nos estábamos subiendo por las paredes. Nosotros no queremos ser Mr. Wonderfull. Si situación es una mierda, un rollo, vamos a decirlo. Nuestra realidad ahora mismo es así, la mires como la mires.

La pandemia ha marcado todo vuestro proyecto musical. De hecho, os llamáis Stay Homas (Permanecer en casa). ¿Tenéis miedo a quedar anclados en esos temas? ¿Qué es Stay Homas más allá de la pandemia?

El proyecto nació para ayudar a la gente a luchar contra el aburrimiento. Cada grupo tiene su génesis. Pero nosotros estamos orgullosos de eso, porque si no hubiera habido confinamiento no nos hubiésemos puesto a componer juntos. En Stay Homas cabe cualquier idioma, tema o estilo musical. Hemos dejado todo para centrarnos en el grupo. De hecho, yo tendría que estar haciendo el Trabajo Final de Carrera ahora mismo y he decidido dejarlo para otro momento (ríe). Intentamos no renegar de cómo fue el inicio, pero queremos darle continuidad y hacer evolucionar el proyecto. No queremos seguir haciendo lo que sabemos que funciona, que es una música en La Mayor con un cubo y una guitarra. Con el tiempo, iremos experimentando. Y si a la gente que le gusta, genial.