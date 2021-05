Fran Ferriz dibuja el universo de Ridley Scott

No imaginaba Fran Ferriz que la frustración por la cancelación de su primera incursión en el mundo del cine, que estaba desarrollando en Londres, se convirtiera en algo positivo. Primero, porque pudo dar la mano a uno de sus ídolos, Harrison Ford, que intervenía en la producción suspendida por la pandemia. Segundo, porque coincidió que en la capital británica se hacían las pruebas para una película sin saber que era el nuevo proyecto de Ridley Scott.

Con la huella del actor protagonista de ‘En busca del Arca Perdida’ en la mano -«estuve sin lavármela tres semanas»- se presentó y fue seleccionado entre 200 candidatos. Así es como el dibujante y diseñador de Villena se ha colado en el universo del creador de cintas emblemáticas como ‘Blade Runner’ o ‘Alien’, «que son referentes para mí y fuente de inspiración para los ilustradores».

Ferriz asume este trabajo «muy feliz y también con mucho miedo» por la responsabilidad que supone ser el «concept artist», es decir, el encargado de ilustrar y diseñar «todo lo que va a aparecer en pantalla, desde escenarios a vestuario, vehículos, una nave espacial o una criatura para que luego en cada departamento se encarguen de hacerlo real; cualquier cosa que no exista tengo que crearla».

A eso está muy acostumbrado Ferriz, que fue diseñador de la empresa de juguetes Famosa, dejando como legado, entre otros, sus figuras Mutant Busters, y autor de las ilustraciones de la saga literaria de Alex Colt de Juan Gómez-Jurado, entre otras muchas creaciones.

Poco puede decir de la producción de Scott. No conoce todos los detalles, pero los que sabe no los puede contar. «Soy una tumba», asegura el diseñador, que se enteró de quién era el director después de pasar las pruebas, ya que «se manejan contratos de confidencialidad muy gordos. «Me hicieron varias entrevistas sobre mi experiencia y lo que había hecho, pero al ser un trabajo de ilustración lo que puedes enseñar es lo que acaba hablando por ti».

Por eso, le pusieron a dibujar. «Lo que me hicieron fue durante varios días sentarme en una mesa, con un papel y un lápiz, y me daban 15 minutos para pensar en algo, otros 15 para esto otro... Se trataba de hacerlo bajo presión porque la forma de trabajar será así. Había que ser resolutivo».

Fran Ferriz, que ahora está viviendo en su casa de Villena, ha tenido varias reuniones en Londres y Madrid con los productores y en breve «empezaré a hacer mi trabajo y dibujar porque tenemos un plazo limitado de tiempo, hay que ir con las ideas claras y a bastante velocidad; no hay margen para el error».

Ya tiene fechas. «Mi trabajo tiene que estar acabado antes de final de año; a principios de 2022 tienen que comenzar a montar escenarios, preparar vestuarios, casting de actores... y si todo va bien, rodar en próximo año y estrenar a principios de 2023».

Novela ilustrada

Además de crear su propio cómic, ‘Jawaj’, para el volumen Dentro de un agujero de gusano, una antología benéfica de Space Opera, durante el confinamiento publicó Ilustraciones pandémicas, que ya ha alcanzado la segunda edición. «Tengo la intención de seguir publicando libros», dice. Y en eso está. «Estoy trabajando en una novela ilustrada porque me apetece generar ideas propias y no crear siempre para otros».

De momento ya está escrita. «Es una historia de terror fantástico con muchos toques de humor, que bebe de muchas referencias, más incluso del mundo del cine que de la literatura porque la estoy visualizando como película o como serie».

El texto, para él lo más complicado, está listo a falta de correcciones y de hacer las ilustraciones. «Es lo más difícil que me he encontrado porque me siento un poco intruso ya que no soy escrito; cuando dibujo soy objetivo con mi trabajo porque son ya muchos años, pero la primera vez que escribes te entran muchas dudas con lo que estas haciendo».

Espera que sea a final de verano cuando pueda ver la luz esta primera novela ilustrada, que será una autopublicación. «El mundo editorial es complicado, aunque tengo contactos con gente quiero tener el control y la libertad absoluta en lo que haga para que sea algo mío propio».