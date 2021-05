El cómic periodístico dibuja la crisis de la covid

Una madre relata cómo su hija de 27 años murió de covid. No quiso dejar de ir a trabajar en un supermercado por temor a perder el empleo a pesar de que no les dieron guantes ni mascarillas; al poco de su muerte, la familia recibía por correo el pago de su última nómina: 20,64 dólares. En otra historieta, su autora, Molly Brooks, se enfrenta al temor al contagio sufriendo desde niña un trastorno obsesivo compulsivo. Otra revela cómo se ha contagiado, cómo aún sufre palpitaciones y desmayos y sigue viendo amigos entrando y saliendo del hospital meses después del diagnóstico: «Algunos entraron y no salieron», atestiguan Colleen AF Vanable y Ellen T. Creenshaw. Son algunas de las historias breves, obra de una treintena de dibujantes de lo más granado del cómic independiente, que reúne ‘Pandemia’, monográfico sobre el coronavirus de la publicación estadounidense ‘The Nib’, referente de la viñeta periodística y de no ficción de actualidad, que empieza a publicar en España la editorial Flow Press.