Clamoroso éxito en el Almudín con el Trío Sitkovetsky, (2007), tres compañeros de la Menuhin School, con formación de alto nivel técnico y un apreciable sentido musical. Es un grupo sólido y su trayectoria internacional, ya que sin haber llegado a la cuarentena, han actuado en medio mundo.

Presentaron un programa de estilo múltiple, con recorrido por el romanticismo alemán y ruso sin despreciar el impresionismo tardío. Como es habitual en los nuevos músicos del siglo XXI, su preparación técnica es asombrosa y se muestran como atletas del pentagrama, yendo cada vez a más. De casta le viene al galgo, el violinista Alex Sitkovetsky (Moscú, 1983), hijo de uno de los grandes solistas rusos y de ahí el nombre del trío. Como sus compañeros, desborda en técnica y eso hace que, por momentos, las ramas no le dejen ver el bosque. Con exuberante sonoridad tiende a momento de acritud, pero siempre fundiendo con sus colegas. El cello de Isang Enders (Frankfurt, 1988) fue tomando conciencia de la respuesta sonora de la sala tanto en los pasajes de alto riesgo en los que toca siempre sin red, pero sabiendo caer de pie. Esencial la labor de Wu Quian (Shanghai, 1984), pianista de mecanismo sólido y preciso, prácticamente infalible y que utiliza el pedal como apoyo y complemento y no de substitución.

El Trío en la menor, de Ravel, donde el autor subrayó, por momentos, su ascendencia vasca y que exige de los intérpretes un manejo técnico superior para enfrentarse a una escritura plagada de trinos, glissandi, armónicos, trinos y toda suerte de notas de adorno. Los Sitkovetsky, precisos en su individualidad, no fueron menos en el conjunto. Antes, entendieron la atmósfera romántica de la Fantasiestucke, op.88, de Schumann en la que no faltaron decibelios. Como «novedad» el Trio op.32, de Anton Arensky, romántico tardío, alumno de Rimski-Kórsakov y maestro de Rachmaninoff y Scriabin, a quien le toco vivir el bullicioso periodo de fin-de-siecle. Fue un auténtico tour-de-force , en el que la entrega de los tres interpretes no dejó indiferente a los socios de la SFV. Ovaciones y bravos forzaron a otro momento de Schumann.