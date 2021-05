El sector de la música y del espectáculo en la Comunitat Valenciana está contra las cuerdas. Pocos días después del fin del estado de alarma, las empresas de espectáculos, eventos y cultura han pedido al presidente Ximo Puig un rescate, ya que "todavía no ha llegado la normalidad en su sector".

"Cuando el presidente dice que empezamos a salir del túnel, no podemos evitar pensar que no habla para nosotros. Nuestra situación no es comparable con otros sectores en donde han perdido un 50% de la facturación, (ya lo quisiéramos para nosotros) o que han estado parados 3 o 6 meses… Nosotros llevamos parados más de 13 meses", han lamentado estas empresas desde la plataforma MUTE.

"No vemos ni una ayuda seria y contundente en su defecto para parar está sangría, unas ayudas anunciadas a los cuatro vientos que no llegan y que pinta muy mal por la adjudicación a través de CNAE que a tanta gente a dejado fuera en otras ayudas… Realmente da la sensación que la están alargando en el tiempo para que cierren más negocios y que así haya menos a los que ayudar/ invertir", han criticado.

En concreto, la plataforma pide "rescatar con ayudas que de verdad ayuden a garantizar la solvencia de los autónomos/ empresas del sector hasta que puedan retomar la actividad, tengan el CNAE que tengan, si demuestran que trabajan para el sector".