El presidente del gobierno francés, Emmanuel Macron, cierra el Instituto Francés de València. A él le da igual. Ya ha cerrado otros Institutos. La Cultura importa poco en todas partes. Pero para nosotros Francia siempre fue un modelo, un ejemplo a seguir. La luz de la Ilustración está ahí desde hace siglos. Tuvo, cómo no, su ración de sombras, como pasa con todo y en todas partes: miren Argelia, o el colaboracionismo con los nazis, o sus políticas depredadoras en las colonias… Y en lo que nos toca de cerca: su «neutralidad» y la de Inglaterra, cuando se levantó en armas el ejército fascista, dejaban al pie de los caballos a la Segunda República. Poco se notó entonces la cultura de libertad, igualdad y fraternidad que iluminaba sus principios republicanos. Al final llegó lo que llegó y nos quedamos en la zona oscura de la modernidad. Todos los trenes del progreso nos pasaban de largo. Menos el que llevaba a Hitler a la guerra mundial y se paró un rato en Hendaya para darle un abrazo a su colega Franco Bahamonde, ya entonces Caudillo de España por la gracia de Dios. Han pasado más de ochenta años y los tiempos ya no son los mismos. Ahí es donde juega un papel fundamental, imprescindible, el Instituto Francés.

Lo conozco bien. Muy bien. Durante muchos años he colaborado en muchas de sus actividades. Han pasado por el Instituto directores con los que me unió una estrecha relación, como Philippe Pialoux, como Pascal Letellier, como Gérard Teulière. Recuerdo a Philippe, su hermosa y estrecha relación con el exilio español en Toulouse. La visita a Gestalgar de Pascal, con el entrañable y sabio Bouziane Ahmed Khodja, que tantas memorables sesiones organizó en la calle Moro Zeid. La amistad con Gérard, nos sigue juntando desde hace no sé cuántos años. En sus programas culturales tuve la satisfacción de compartir coloquios con escritores importantes afincados en Francia, como Yasmina Khadra, que llegó a València con el curioso encargo que le había hecho su cuñado de encontrar el único libro mío que no había podido conseguir en su país: ‘La lentitud del espía’. Las varias veces que coincidí con mi querido y magnífico narrador y periodista Yahia Belaskri. Los sitios son la gente que vive en ellos. Por eso nombro a quienes ayudaron a engrandecer un Instituto que ahora quieren clausurar.

Los recortes ya vienen de lejos. Pero el Instituto Francés seguía adelante. Con el aval de quienes allí han trabajado y siguen trabajando a pesar de todas las precariedades y desalientos. Ahí siguen, al pie del cañón, como si todo fuera posible en medio de una decisión que no es sólo injusta sino de una arbitrariedad que asusta. Ya no existe ese espacio gastronómico que era L’Atmosphère, donde tantas veces compartí sabroso condumio y conversación con Carles Dolç y Neus Sanfèlix, con Joan Carles Martí y otros colegas, con toda esa gente que alucinábamos la tarde en que se inauguró la Plaza Amado Granell en el patio abierto del Instituto. Un homenaje fantástico al militar español que abanderó la liberación de París al frente de la compañía conocida como la Nueve, ilustrado el acontecimiento con esa genialidad a que nos tiene acostumbrados Paco Roca. Un homenaje que se completaría con la intervención de uno de los tipos que más sabe de esa historia: mi amigo del alma Robert Coale, que llegó a Francia desde EEUU como investigador universitario y se quedó para siempre.

Nombres y más nombres que han convertido el Instituto Francés, en una entidad ligada estrechamente a València y a muchas de sus instituciones públicas y privadas: recuerdo, como partícipe en muchas de sus colaboraciones, la que ha venido manteniendo regularmente con el Ayuntamiento y la Universitat de València. El Instituto no era sólo un sitio para «aprender» francés. Era mucho más que eso. Era un sitio que engrandecía el mapa cultural de la ciudad, incluso más allá de los límites estrictamente municipales y autonómicos.

Ahora Macron quiere cerrar el Instituto Francés de València. Ya se han recogido casi 10.000 firmas exigiéndole que no siga adelante. Me vienen a la cabeza los ácidos versos de Baulelaire: «Tanto como tu gloria contaría tu vergüenza». Que esta columna sea una firma más contra esa infamia que supondría el cierre de «su» Instituto Francés. Añadan las suyas. A ver si lo conseguimos. A ver.