El rock abre una pequeña frontera

«Al menos sí son los primeros extranjeros que traemos nosotros, si no contamos a Josh Rosue que vive medio año en Nashville y medio aquí», indica a Levante-EMV Juan Enrique León, responsable junto a Neus Aulló de Tranquilo Música, la promotora encargada de organizar la actuación de los Jayhawks en la Rambleta. El grupo estaba en la larga lista de artistas foráneos que Tranquilo había programado para 2020 en València y que se borraron conforme la covid-19 fue cerrando fronteras y auditorios.

2020 iba a ser un año generoso en visitas foráneas a València. Nombres como los de Foo Fighters, Nicky Jam, Becky G, Marc Anthony, Wilco, Madness, OMD, The Stranglers, Marc Almond, Bad Religion o Paul Weller ya habían confirmado sus actuaciones pero fueron cancelándolas conforme el virus se iba haciendo fuerte.

«Los conciertos que teníamos para 2020 los replicamos primero en 2021 y después los tuvimos que trasladar de nuevo a 2022», señala León. «Hemos trabajado tres veces para meter a cada artista en la ciudad y seguro que las salas estarían hasta el moño de nosotros si no tuvieran el mismo problema», añade.

Tranquilo es una de esas promotoras pequeñas que desde hace años logran llenar las salas y auditorios valencianos de nombres internacionales. «El 85 o el 90 % de los artistas que traemos son guiris así que en este tiempo nos hemos tenido que reinventar y centrarnos en artistas españoles -explica León-. Si hemos hecho 15 conciertos, los 15 han sido de aquí».

Absolute Beginners es otra promotora valenciana especializada en rock anglosajón que ha visto como el coronavirus ha echado por tierra su trabajo. «En 2020 solo pude hacer a los New Model Army a principios de marzo y se acabó», explica el promotor Jorge Llabrés. Poco a poco, mientras la vacunación sube y la incidencia baja, Llabrés intenta recuperar viejos proyectos y preparar nuevos. De hecho, ya ha cerrado una cita con el argentino Kevin Johansen el 20 de mayo en la Rambleta.

«Pero sigue habiendo problemas para montar giras, sobre todo con las bandas británicas», explica Llabrés, que suma a la covid la barrera del «brexit». «Trabajamos mucho con artistas británicos, que hasta ahora apenas tenían problemas para salir a tocar fuera de la isla, les resultaba muy económico -explica-. Pero ahora tienen que pagar visas y cumplir una serie de requisitos para obtenerlas que elevan muchos los costes».

Así las cosas, el promotor no confía en una vuelta a la normalidad plena hasta 2022. «Aunque quién sabe -añade-. Todo está cambiando tan rápidamente que ser categórico en estas cosas puede ser una metida de pata. Pero sí, la mayoría de promotoras ya está trabajando de cara a 2022».

Trabajadores cualificados

Antes de recalar en València la gira de The Jayhawks habrá pasado por Gijón, Pontevedra, Barcelona, Madrid, Sevilla y Murcia y acabará en Vitoria. «Hacemos nueve fechas porque hay que compensar gastos», reconoce David Jiménez-Zumalacárregui, propietario de Heart of Gold, la promotora que ha organizado el tour español de la banda de Minnesota. «Los Jayhawks son un grupo con nivel, y de hecho muchos de los conciertos que teníamos en 2020 ya estaban vendidos. Ahora, con las restricciones nos hemos tenido que apretar todos el cinturón, ellos y nosotros. Pero creemos que valdrá la pena el esfuerzo».

Jiménez cree que no es casual que Jayhawks sea una de las primeras bandas norteamericanas -si no la primera-, que ha organizado un gira en España en este escenario de postpandemia. «Hay que tener narices para venir desde allí, pero ellos tienen una relación muy especial con España y querían devolver todo el cariño que han recibido aquí durante toda su carrera», explica.

Pero lograr el salto transoceánico no ha sido fácil. Heart of Gold ha tenido que «tirar de contactos» y ha buceado durante meses en la administración, sobre todo la europea, hasta hallar la rendija que permitiera «sacar» de Estados Unidos a la banda y su equipo.

«Hasta hace nada había una prohibición para viajar desde Estados Unidos para todo lo que no fueran viajes esenciales. Pero había una pequeña puerta abierta para los profesionales altamente cualificados. Así que nos pusimos en contacto con la embajada española en Estados Unidos para convencerles de que los Jayhawks eran eso, trabajadores cualificados, porque nadie más puede hacer la música que hacen ellos».

Finalmente, el esfuerzo no hizo falta porque el 1 de mayo se levantaron estas restricciones. La banda podrá volar hasta España solo con la PCR negativa como salvoconducto sanitario. Pero Jiménez no olvida las dificultades ni el agravio comparativo que sufre la cultura, y la de la música popular en particular, frente a otras actividades.

«Mientras que nosotros teníamos que ir buscando cartas de invitación y documentos para intentar traer al grupo, veíamos como los directores o los músicos de orquesta podían venir sin problemas a trabajar aquí -indica.-. Y aunque ahora sí podamos montar los conciertos, tenemos que hacerlo con restricciones de aforos mientras al fútbol ya pueden ir 5.000 espectadores a gritar». «En este país -concluye Jiménez- la música sigue siendo un elemento peligroso, fuimos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir». La gira de los Jayhakws, le gusta pensar a Jiménez, será por eso una celebración y, sobre todo, una reivindicación».