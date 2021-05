El director artístico del Palau de Les Arts de València, Jesús Iglesias Noriega, ha señalado este martes que "una de sus prioridades" es la búsqueda de un director musical para el coliseo valenciano, pero ha aclarado que se trata de un proceso "largo y complejo", que, a veces, tarda incluso años, y del que solo informará cuando esté cerrado.

Iglesias Noriega, en rueda de prensa para presentar las óperas 'Cavalleria rusticana' y 'Pagliacci', se ha referido así a la posibilidad de que el maestro norteamericano James Gaffigan ocupe el cargo --para cubrir el hueco que dejó Roberto Abbado, que se despidió del coliseo en junio de 2019-- después de que el comité de la Orquestra de la Comunitat Valenciana le haya dado su apoyo, según informa Levante-EMV.

Al respecto, ha comentado que una de sus tareas pendientes --"no diré desde el primer día porque había también había otras prioridades", ha remarcado-- es la búsqueda de un director musical para la Orquestra de la Comunitat Valenciana y "en eso estamos". "Más allá de eso no hay nada más de lo que se ha publicado", ha recalcado.

Al respecto, ha detallado que el nombramiento es "una decisión de la dirección del teatro" y ha insistido en varias ocasiones que no sería "serio" que una institución como Les Arts comente "suposiciones, posibilidades o negociaciones". Por ello, solo se comunicará la decisión en "el momento en que haya un director o directora que esté en condiciones de asumir la dirección Les Arts". "Nosotros comunicamos hechos no negociaciones o rumores y en este momento no tengo nada que comunicar", ha aseverado.

'Un proceso largo'

Además, ha constatado que la búsqueda de un director musical es "un proceso muy largo, que no es fácil" y que a veces lleva años porque es "un mundo muy complejo" en el que intervienen "muchos factores", por lo que no puede asegurar para qué temporada la OCV dispondrá de un director.

En esta línea, ha expuesto que es frecuente que haya orquestas que estén varias temporadas sin director como le sucedió a la ópera de París que "una vez tenía la persona estuvo tres años negociando para poder cerrar el contrato".

Por su parte, el director musical de las óperas con las que Les Arts despide su temporada operística, el alicantino Jordi Bernàcer, preguntado por si le gustaría ser el próximo maestro del coliseo valenciano o si le han sondeado, ha comentado: "No es nada que esté sobre la mesa ni es tampoco algo en lo que centrado en estos momentos". "Yo estoy concentrado en mis proyectos para los próximos años y es algo en lo que no tengo tiempo de estar preocupado", ha apostillado.

El maestro Gaffigan es actualmente el director titular de la Orquesta Sinfónica de Lucerna. Debutó en el coliseo valenciano en diciembre de 2019 con 'Un réquiem alemán', de Johannes Brahms, y el pasado mes de enero iba a dirigir 'Falstaff' de Verdi, pero un brote de coronavirus obligó a suspender las representaciones y, en su reposición en marzo, su agenda le impidió estar en València.