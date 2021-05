La Tierra ha quedado asolada después de la Gran Guerra. Un grupo de jóvenes elegidos debe poner rumbo a la Luna para establecer una colonia y recibir al resto de los humanos. Alice Dixie es una de ellos y la protagonista de La primera oleada (Algar), obra de la valenciana Mariló Àlvarez.

¿Cómo surge este libro?

Siempre he sido aficionada a la ciencia ficción, tanto dentro del mundo del cine como de la literatura. Por eso, es uno de los géneros que más he cultivado en mi trabajo. De hecho, aunque la edición en castellano de la novela se acaba de publicar ahora en la editorial Algar, en 2018 Edicions Bromera puso en marcha la edición en valenciano. En aquella época, aún estaban muy de moda las distopías literarias, especialmente las dirigidas al público juvenil o young adult, y todas ellas tenían algo en común: procedían del mundo anglosajón. Así que decidí escribir mi propia versión de un futuro apocalíptico como reto y como forma de demostrar que desde aquí también se puede hacer buena ciencia ficción para jóvenes. A partir de ese momento, empecé a imaginar la sociedad del futuro en términos distópicos y, poco a poco, fui creando a Alice y a sus compañeros, además del maquiavélico Programa Éxodo.

La ciencia ficción en estos tiempos tiene cada vez menos de ficción. ¿Se inspira en la realidad?

La buena ciencia ficción siempre se inspira en la realidad. De hecho, pese a las ambientaciones futuristas o a las tecnologías que se reflejan en los relatos de ciencia ficción, estoy segura de que, en la mayoría de ocasiones, la ciencia ficción no nos habla del futuro, sino del presente. Quiere hacernos reflexionar sobre la naturaleza del ser humano, sobre quiénes somos y cómo nos comportamos. Nos pone delante un espejo que refleja nuestra realidad y, a través de ella, podemos plantearnos si estamos siguiendo el camino adecuado para llegar al futuro que queremos. La ciencia ficción no predice, refleja.

¿En general, en qué se inspira?

Personalmente, me inspiro en mi vida cotidiana, en situaciones y conversaciones que vivo, en personas que me parecen tan fascinantes que quiero incluirlas en mis historias... Pero también en todo lo que leo y veo, sea ciencia ficción o no. Las historias siempre engendran nuevas historias.

¿Cuáles son sus referentes?

Ursula K. Le Guin está en mi top cinco de autoras (de hecho, La primera oleada está precedida por una cita de su obra Los desposeídos). Recientemente he descubierto a Kameron Hurley, aún en activo, y a Octavia Butler. Ambas plantean reflexiones muy interesantes a través de sus historias y, sobre todo, muy crudas, que nos hacen plantearnos seriamente qué nos convierte en humanos y por qué debemos conservar estos rasgos a toda costa. Por otro lado, Terry Pratchett fue el primer escritor contemporáneo que me atrapó con sus novelas gracias a su serie de Mundodisco. Siempre será uno de mis preferidos por el humor tan fino que destilan sus historias y por cómo ser ríe de la sociedad a la vez que nos hace reflexionar. A través de él descubrí a Neil Gaiman, que tiene un tono más amable pero igual de implacable.

¿Qué tiene la ciencia ficción que no tienen otros géneros?

Creo que la ciencia ficción es capaz de atraer a lectores muy diferentes. No solo en cuanto a edad, ya que puede atrapar tanto a lectores adolescentes como a otros más curtidos, sino también en cuanto a formas de ser y de entender la lectura. Conozco a mucha gente que no lee ciencia ficción por puro prejuicio. Cuando piensan en este género, sus únicas referencias son las obras de ciencia ficción hard, donde la tecnología es el personaje principal del relato. Pero existe otro tipo de ciencia ficción, uno que utiliza la tecnología como mero escenario de las historias que quiere contarnos y de las reflexiones que quiere que nos hagamos. Este tipo de ciencia ficción es capaz de llegar a lectores de todo tipo y ese es un gran poder. De hecho, creo que La primera oleada pertenece a este tipo de ciencia ficción, centrada más en la humanidad que en la tecnología. La prueba de ello es que conozco lectores que habitualmente evitan la ciencia ficción, que han tenido la oportunidad de leer la novela y que, de hecho, les ha hecho romper este tipo de prejuicios.

Es un tema muy adaptable a serie o película. ¿Le gustaría ver a sus personajes en la pantalla?

¿A quién no? (ríe). Siempre he dicho que tengo una manera de narrar muy audiovisual, quizás por influencia del cine y, sobre todo, de las series de televisión. Cuando escribo, tengo en mente escenas y planos, por lo que la novela sería muy adaptable al formato audiovisual. Ojalá en un futuro pudiera verla en la gran pantalla... Desde luego, es una posibilidad que me encantaría explorar, sobre todo si pudiera encargarme de la adaptación.

¿Quién sería la actriz protagonista?

Pues tengo el rol medio apalabrado con la actriz, coreógrafa y bailarina Pepa Cases, que es una todo terreno y que es una auténtica Alice de carne y hueso, pero sería muy divertido poder hacer un casting para descubrir las otras Alice que se ocultan entre las actrices valencianas.

¿Qué suele leer?

Todo lo que cae en mis manos. Aunque tengo que reconocer que suelo decantarme por los relatos de ciencia ficción, fantasía y terror. En este sentido, estoy enamorada de editoriales como Raig Verd o Mai Més Llibres, que están reeditando grandes clásicos de género como el ciclo de Terramar de Le Guin o la saga de La estirpe de Lilith de Octavia Butler.

¿Cuál es su próximo proyecto?

Ahora mismo estoy empezando a trabajar en una novela de ciencia ficción para adultos. El año pasado empecé a esbozar la historia en líneas generales pero tuve que dejar de lado el proyecto para centrarme en otros relatos. Por fin la he podido retomar con muchas ganas y espero poder tenerla acabada este año. No puedo desvelar mucho sobre la trama, pero después de haberme centrado en el público juvenil en las últimas obras, estoy ilusionada con la idea de volver a acercarme a un público más adulto.