La actriz Hande Erçel protagoniza junto a Kerem Bürsin «Love is in the Air», comedia romántica que actualmente emite Telecinco los martes. Erçel, Miss Turquía 2012 asegura que le gustaría trabajar con Miguel Ángel Silvestre y que «hay muchos tipos de personajes que me gustaría encarnar, pero uno de mis sueños es interpretar a algún personaje de un libro de culto».

Sobre el personaje que interpreta en la ficción, señala que «es muy fuerte que sabe exactamente lo que quiere. Ambas tenemos mucho en común. Y es muy importante ver a mujeres fuertes que luchan por sus sueños en las series de televisión como modelo para la sociedad. Además, interpretar a Eda ha sido una oportunidad para ponerle mucho de mí misma», dice. Añade al respecto que «nos parecemos mucho en cuanto a valernos por nosotras mismas, ser fuertes, decididas y perseguir nuestros sueños».

Para la actriz, «Eda es un personaje que me ha dado muchas alegrías. Sus divertidas ocurrencias, su fuerza, su seguridad en sí misma y su fuerte carácter me entusiasmaron».

Sobre el éxito de la serie, la actriz reconoce que «es una gran suerte. Estoy muy agradecida por todo el cariño que recibo. Creamos una historia, creemos en ella y no podemos imaginar hasta dónde puede llegar. Enfrentarse a esto es una gran motivación y yo me siento muy agradecida. Además, que ‘Love is in the air’ haya logrado proyección internacional es el éxito de un gran equipo y me enorgullece formar parte de él». La serie narra la historia de Eda, quien planea terminar sus estudios como arquitecta en el extranjero cuando Serkan Bolat, un joven empresario -y uno de los solteros más cotizados de Estambul-, se interpone en su camino.