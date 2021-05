La invasión de los ‘Ecce Homo’ de José Ribera

Son dos representaciones de Cristo casi iguales y el claroscuro propio de Ribera es evidente en ambos pero, según expertos consultados por este periódico, uno de ellos, el que se quedó sin vender en Madrid, sería una copia del que se va a subastar en Viena y la mano que lo realizó no es la del maestro de Xàtiva. Es más, hay dudas incluso de si el lienzo de Dorotheum lo hizo Ribera o es una obra de su estudio.

De hecho, y como la propia subastadora recoge en el anuncio del lote, este mismo cuadro que ahora se atribuye al artista valenciano ya había salido a la venta hasta en dos ocasiones anteriores en Sotheby’s y en ambas la obra se atribuía al «estudio de Ribera» y no directamente al pintor.

Frente a estas dudas las casas de subastas podrían argumentar que la atribución a Ribera tanto del «Ecce Homo» que se intentó vender en Madrid como del que se intentará vender en Viena está firmada por Nicola Spinosa, considerado durante décadas el mayor experto del mundo en la obra del «Spagnoletto».

En el escrito que acompaña al lote, la casa de subastas Dorotheum explica que Spinosa desconocía hasta el pasado año la existencia del «Ecce Homo» que sale a la venta el 8 de junio y que lo ha analizado recientemente a partir de una fotografía de alta resolución. «Está convencido de que se trata de una obra autógrafa», apunta la empresa.

Spinosa compara esta representación de Cristo después de su tortura y burla por parte de los soldados romanos con la del Museo de la Universidad Bob Jones, de Greenville (Carolina del Sur), que está firmada y fechada en 1638. El historiador también cita otros «Ecce Homo» ejecutados por Ribera como los que se encuentran en la colección Pizzi, en el Ermitage de San Petersburgo o en la colección Zeri.

Todas estas pinturas tienen la misma temática que de la que se subastará en Viena e incluso el mismo modelo y son obra del mismo artista, pero no son iguales que ella. Cristo aparece en diferentes posiciones, con o sin emblemas e incluso en alguna de ellas acompañado por otros personajes.

La propia casa de subastas asegura que su lienzo, aunque pertenece al grupo de figuras de medio cuerpo de Cristo y los santos que Ribera pintó a lo largo de su carrera, y es estilísticamente cercano a la versión de Greenville, «es una composición totalmente independiente».

En cambio, en el «Ecce Homo» que salió a subasta en Ansorena el 12 de mayo el protagonista presenta la misma posición, la misma vestimenta y un gesto muy similar (aunque no igual) que el de Dorotheum. Y, pese a ello, Spinosa no lo nombra en su informe o, al menos, Dorotheum no lo especifica. Y eso que el experto realizó las dos atribuciones (la del «Ecce Homo» de Ansorena y la del «Ecce Homo» de Dorotheum) en 2019.

Investigart, una empresa dedicada a la investigación histórica y artística y al asesoramiento para la venta o adquisición de obra, fue la primera en llamar la atención, con evidente ironía, sobre esta coincidencia de «Ecce Homo» de Ribera en el mercado de subastas, subrayando que ambas contaban con informe del mismo experto.

«Pese al certificado, es imposible que ambos cuadros hayan podido salir de la misma mano», apuntaba ayer a Levante-EMV un experto que ha preferido no identificarse. «A ojos de cualquiera se puede ver que una, la de Ansorena, es copia de la otra. Pero ni siquiera es una copia del mismo taller de Ribera, que hizo muchos Ecce Homo. Por eso es extraño que un experto de referencia como era Spinosa haya certificado las dos».

Las fuentes consultadas añaden que, de haberlo, el error no sería de la casas de subastas, ya que el informe lo aporta el propietario que quiere vender el cuadro.

Cabe recordar que el pasado abril Ansorena ya anunció la subasta por 1.500 euros de un Ecce homo que atribuyó al círculo de Ribera y que acabó retirando después de que el Museo del Prado encontrase «razones fundadas» para atribuírselo a Caravaggio y el Ministerio de Cultura lo declarara «inexportable».