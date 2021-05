La organización del Low Festival ha comunicado este jueves la suspensión de la edición para este año y su traslado a los días 29, 30 y 31 de julio del 2022 en la ciudad deportiva Guillermo Amor de Benidorm, debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia de la Covid.

No obstante, se ha programado para este verano el evento "Low in the City" que se desarrollará durante los días habituales a la celebración del festival, según ha confirmado la organización en un comunicado.

En concreto, tendrá lugar los días 30 y 31 de julio en el auditorio 'Julio Iglesias' de la localidad para celebrar tres conciertos diarios, con un total de 6 grandes bandas del panorama indie-pop nacional preparadas para subir al escenario: Dorian, Shinova, La La Love You, Arde Bogotá, Malamute y Locos de Atar.

Es el tercer festival del verano valenciano que se aplaza, después del anuncio del Music Port Fest y del Festival de les Arts.

"Hace poco más de un año, la organización de Low Festival se vio obligada a dar la noticia del aplazamiento del festival con motivo del avance de la pandemia. Hoy, el equipo se ve obligado a comunicar que la realización del festival este año no podrá llevarse a cabo tal y como nos gustaría a todos", ha explicado el evento.

Por ello, han señalado que para garantizar una vuelta "a lo grande" y "anteponer la seguridad de cada uno de los asistentes", Low Festival volverá en 2022 durante los días 29, 30 y 31 de julio a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

Asimismo, han indicado que si una persona era poseedor de un abono para la edición de 2020 o 2021, servirá para el próximo año sin necesidad de realizar ninguna gestión. Por el contrario, si necesitas recibir el importe de tus abonos, el día 17 de junio también se abrirá el plazo de devoluciones, activo durante 15 días.

Por último, el próximo día 17 de junio se desvelará un primer gran listado de nombres nacionales e internacionales que aterrizarán en Benidorm en #Low2022, en la que promete ser la vuelta más esperada a la ciudad de los rascacielos para organización, compañeros, artistas y público.