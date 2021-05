'Cavalleria', un verismo sin paisaje

Vaya por delante mi respeto por la última producción presentada en les Arts tanto de Cavalleria Rusticana como de I Paggliacci, así como al trabajo de Giancarlo del Monaco. Musical y vocalmente, estamos ante una de las citas más conseguidas de estos últimos años. Mi afición voluntariosa al género no me exime de manifestar, desde las primeras líneas de este artículo, mi regular conocimiento de libretos, estilos y registros técnicos de cantantes. Eso sí, me acerco con sinceridad, entusiasmo y ganas de disfrutar a un espectáculo total como es la producción operística. A fuer de parecer tradicionalista, debo confesar que el gusto de los directores de escena por desmaterializar el entorno donde transcurre la acción de las óperas sólo está a la altura de su empeño por trasladar a otro tiempo el momento que el libreto y la música idearon. Tiempo y espacio dislocados. Ya estamos habituados a que las producciones presentadas sean absolutamente infieles a las coordenadas temporales que encuadraron en origen la obra. Bajo el mantra de acercar la acción al público actual, se han cometido dislates estilísticos que retuercen la trama y crean situaciones forzadas generando no poca confusión en el aficionado medio. En otras ocasiones, sin embargo, el sobresalto temporal recomendable no se produce: por ejemplo, en esta Cavalleria se insiste, a mi humilde entender, en un desajuste teológico-temporal al presentar una procesión de penitencia (con azotes y todo) el día de Pascua de Resurrección. Así mientras la gente del pueblo canta que el Señor no ha muerto porque ha ascendido al cielo («Inneggiamo/ il Signor non è morto!/inneggiamo/al Signore risorto/oggi asceso/alla gloria del ciel!») ante nuestros ojos aparece un condenado de camino hacia el Gólgota con la cruz a cuestas como si de un Viernes Santo se tratara. El verismo (teológico) parece sucumbir a la necesidad de tensión dramática.